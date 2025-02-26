Великобритания приостановит соглашение об избежании двойного налогообложения с Россией

Россия ограничила его действие ещё в августе 2023 года.На решение властей Великобритании обратила внимание юрист Елена Рязанова. Действие части соглашения, касающейся корпоративных налогов, приостановят с 1 апреля 2025 года. Положений о налогах на доходы и прирост капитала — с 6 апреля 2025 года.Это ответная мера на аналогичное решение России, пояснила Рязанова. Владимир Путин подписал указ о частичной приостановке налоговых соглашений с «недружественными странами» в августе 2023 года. После этого британское правительство попросило не прекращать сотрудничество.С 10 февраля 2025 года соглашение об избежании двойного налогообложения с Россией также приостановила Швеция. По словам юриста, российские инвесторы могут столкнуться с удвоением налога на дивиденды местных компаний.В феврале 2025 года Россия утвердила соглашение об избежании двойного налогообложения с ОАЭ. Оно вступит в силу с 1 января 2026 года после ратификации обеими странами.#новости #налоги