В китайских интернет-магазинах начали продавать горстки земли, собранной у банков, — она якобы заряжена на богатство и удачу

Цены доходят до $120 за единицу товара — это 10,6 тысячи рублей по курсу ЦБ на 8 марта 2025 года. О тренде рассказала газета South China Morning Post. Продавцы в объявлениях утверждают, что собирали образцы в «озеленённых зонах» около крупнейших банков Китая и из горшков с цветами в лобби самих организаций.Один такой заявляет, что с горсткой «банковской» почвы человек начнёт богатеть, а «плохая энергия очистится». Собирали её ночью — у зданий таких банков, как Bank of China, Industrial & Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China, а также China Construction Bank и Bank of Communications.Некоторые магазины продают землю, собранную исключительно ночью, и утверждают, что шансы разбогатеть с такой горсткой — «999 999%». Часть не забывают и о клиентоориентированности: они снимают видео, в которых ложкой раскладывают землю по тарам или тарелочкам с контактной информацией. Иногда вслух проговаривают имена клиентов.Источник фото: South China Morning PostИсточник фото: South China Morning PostСкептики отмечают, что продавцы наживаются на суевериях и «финансовых страхах» обывателей. И последние в теории могут подать на них в суд за мошенничество.Сам сбор земли на территории банков тоже вызывает вопросы: практика может нарушать законы как о собственности, так и об охране окружающей среды, добавляет Global Times.Источник фото: Global Times#новости #китай