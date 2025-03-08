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Полина Лааксо
Деньги

В китайских интернет-магазинах начали продавать горстки земли, собранной у банков, — она якобы заряжена на богатство и удачу

Цены доходят до $120 за единицу товара — это 10,6 тысячи рублей по курсу ЦБ на 8 марта 2025 года.

  • О тренде рассказала газета South China Morning Post. Продавцы в объявлениях утверждают, что собирали образцы в «озеленённых зонах» около крупнейших банков Китая и из горшков с цветами в лобби самих организаций.
  • Один такой заявляет, что с горсткой «банковской» почвы человек начнёт богатеть, а «плохая энергия очистится». Собирали её ночью — у зданий таких банков, как Bank of China, Industrial & Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China, а также China Construction Bank и Bank of Communications.
  • Некоторые магазины продают землю, собранную исключительно ночью, и утверждают, что шансы разбогатеть с такой горсткой — «999 999%». Часть не забывают и о клиентоориентированности: они снимают видео, в которых ложкой раскладывают землю по тарам или тарелочкам с контактной информацией. Иногда вслух проговаривают имена клиентов.
Источник фото: South China Morning Post
Источник фото: South China Morning Post
Источник фото: South China Morning Post
Источник фото: South China Morning Post
  • Скептики отмечают, что продавцы наживаются на суевериях и «финансовых страхах» обывателей. И последние в теории могут подать на них в суд за мошенничество.
  • Сам сбор земли на территории банков тоже вызывает вопросы: практика может нарушать законы как о собственности, так и об охране окружающей среды, добавляет Global Times.
Источник фото: Global Times
Источник фото: Global Times

#новости #китай

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