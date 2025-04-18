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Полина Лааксо
Деньги

Минцифры допустило, что обяжет крупные ИТ-компании направлять 5% средств, «сэкономленных» на налогах, на поддержку колледжей и школ

Раньше говорили только о вузах.

  • Об этом рассказал глава Минцифры Максут Шадаев на собрании ассоциации «Отечественный софт», передают «Ведомости». Они попросили Минпросвещения уточнить, в каких видах поддержки нуждаются школы и колледжи, но к моменту публикации ответа не получили.
  • На конец февраля 2025 года в реестре аккредитованных ИТ-фирм числилось свыше 20 тысяч участников. Для них налог на прибыль составляет 5% вместо базовых 25%. Требование отчислять деньги на поддержку вузовских ИТ-программ хотят предъявить к тем, кто выручает от 1 млрд рублей в год и содержит от 100 сотрудников. В первый год инициатива обойдётся бизнесу более чем в 16 млрд рублей совокупно.
  • «Другого способа решить проблему подготовки качественных ИТ-специалистов мы не нашли, кроме как сделать это условием по сохранению аккредитации и льгот», — объяснил Шадаев. Новые условия аккредитации собираются «формализовать» до конца лета 2025 года.
Источник фото: Samsung Newsroom
Источник фото: Samsung Newsroom
  • В ноябре 2024 года ведомство также предлагало обязать крупный ИТ-бизнес отправлять сотрудников преподавать в вузах, на что в отрасли говорили, что уже сотрудничают с университетами: они предлагают стипендии, совместные программы. Помимо этого, с 2023 года «Т-Банк» и ещё около 30 российских фирм развивают Центральный университет.
Полина Лааксо
Образование
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Они должны отвечать потребностям отрасли.

Источник фото: «МТС Travel»

#новости #минцифры

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