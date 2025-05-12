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Nvidia повысила цены почти на все чипы из-за пошлин и роста затрат — СМИ

Компания не хочет терять прибыль на фоне экономических изменений.

Nvidia повысила цены почти на все чипы из-за пошлин и роста затрат — СМИ
  • Nvidia увеличила цены почти на всю свою продукцию, включая игровые графические ускорители и чипы для ИИ-задач. Причиной стал рост производственных затрат, повышение цен со стороны TSMC и ужесточение торговых условий между США и Китаем. Об этом сообщили источники тайваньского издания DigiTimes.
  • Рост стоимости игровых видеокарт серии GeForce RTX 50 составил 5-10%, а ИИ-чипов — до 15%. В частности, цена RTX 5090 в каналах дистрибуции выросла с 90 тысяч до 100 тысяч новых тайваньских долларов (около 266 тысяч рублей) за ночь, отметили источники.
  • Цены на чипы H200 и B200 для серверов выросли до 15%. Это отразилось на стоимости серверного оборудования, которое также подорожало. Рост затрат связан с переносом производства чипов Blackwell на завод TSMC в США, где увеличились расходы на материалы, логистику и сам процесс производства.
  • В отчёте упоминается, что глава Nvidia Дженсен Хуанг регулярно посещает Китай. Руководитель старается минимизировать последствия торговой войны и экспортных ограничений, особенно после запрета поставок чипов H20 в Китай, что обернулось для компании потерей 5,5 миллиарда долларов квартальной выручки.
  • Финансовые результаты Nvidia за квартал окажутся «в рамках прогноза» благодаря высокому спросу на ИИ-чипы вне Китая и активным закупкам со стороны облачных сервисов, считают в DigiTimes.
  • 12 мая 2025 года США и Китай объявили, что договорились о взаимном снижении пошлин. Соглашение начнёт действовать с 14 мая и продлится 90 дней. США снизит тарифы до 30%, Китай — до 10%.
Артур Томилко
Apple
Apple задумалась о повышении цен на новые модели iPhone — WSJ

Но не хочет связывать этот шаг с пошлинами против Китая из-за возможной реакции Трампа.

Фото Bloomberg

#новости #nvidia

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