Основатели Playrix из Вологды вошли в топ-10 богатейших людей Британии по версии The Sunday Times

По оценкам издания, за год состояние братьев Бухманов увеличилось более чем на $8 млрд.Дмитрий и Игорь Бухманы. Источник: Corinna Kern / BloombergThe Sunday Times опубликовало ежегодный рейтинг богатейших людей Великобритании из 350 участников. Совокупное состояние персон в списке на 3% меньше, чем в прошлом году, а число миллиардеров уменьшилось на десять человек, пишет издание.Десятую строчку заняли основатели компании-разработчика мобильных игр Playrix Дмитрий и Игорь Бухманы. За год их состояние увеличилось с $8,4 до $16,7 млрд. В апреле 2025 года Forbes оценивал его в $9,8 млрд. Уроженцы Вологды получили гражданство Великобритании в 2025 году.В рейтинге есть и другие предприниматели с российскими корнями. На 20-м месте — основатель трейдинговой компании XTX Markets Алекс Герко ($11,5 млрд). На 24-м — владелец холдинга «Акрон» по производству удобрений Вячеслав Кантор ($10,2 млрд). 99 строчку занимает создатель сервисов для знакомств Badoo и Bumble Андрей Андреев ($2,2 млрд).Первое место в рейтинге сохранил владелец индийской финансово-промышленной группы Hinduja Group Гопи Хиндуджа ($46,95 млрд). Второе заняли основатели компании Reuben Brothers братья Дэвид и Саймон Рубены (более $35,7 млрд). Третье — выходец из СССР Леонард Блаватник, основатель Access Industries, которая принадлежит Warner Music Group (более $34,2 млрд).В топ-10 также вошли основатель Dyson Джеймс Дайсон ($27,6 млрд), владелец израильского холдинга Quantum Pacific Group и Israel Corporation Идан Офер ($26,7 млрд), владельцы ритейлера Primark Гай, Джордж, Аллана и Гейлен Уэстон (почти $23,6 млрд), основатель химической корпорации Ineos Джим Рэтклифф ($22,6 млрд), владелец индийской металлургической компании ArcelorMittal Лакшми Миттал с семьёй ($20,5 млрд), владелец судоходной компании Frontline Джон Фредриксен ($18,2 млрд).Бухманам принадлежит доля в «Комитете», который управляет проектами vc.ru и DTF.#новости