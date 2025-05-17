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Ася Карпова
Деньги

Tesla запретила подавать иски против руководства акционерам, которые владеют менее чем 3% акций — они стоят около $30 млрд

В 2024 году инвестор инициировал иск об отмене выплаты главе компании Илону Маску в $56 млрд.

Глава Tesla Илон Маск. Источник: Reuters
Глава Tesla Илон Маск. Источник: Reuters
  • Компания внесла изменения в корпоративный устав. Теперь инвесторы, которые владеют менее чем 3% акций, не смогут «возбудить или поддержать» судебное разбирательство против директоров и членов правления.
  • Текущая рыночная капитализация Tesla превышает $1 трлн, пороговая сумма для подачи исков начинается от $30 млрд.
  • В июне 2024 года Tesla перенесла место регистрации в Техас, где с мая 2025-го действует закон, по которому компании могут устанавливать такие пороги владения акциями для судебных претензий, связанных с деривативами.
  • До этого компания базировалась в Делавэре, где акционер, владевший всего девятью акциями, подал иск об отмене выплаты компенсационного пакета гендиректору Илону Маску в размере $56 млрд.
  • В 2024 году суд удовлетворил иск, отказал Маску в выплате и отклонил апелляцию Tesla. Тогда же предприниматель посоветовал бизнесу «не открывать компании в Делавэре».
Полина Лааксо
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#новости #tesla

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