Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
AI
Телеграм
Инвестиции
Маркетплейсы
Мнения
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Карина Пардаева
Деньги

Минцифры предложило ввести плату для бизнеса за использование госсервисов — 4,94 рубля за обращение

Бизнес считает, что использование ЭП для выполнения требований закона должно быть бесплатным.

  • Предложение содержится в проекте постановления, опубликованном Минцифры 21 мая 2025 года. Документ разработан во исполнение поправок к закону «О рекламе», допускающих платное использование инфраструктуры электронного правительства (ЭП), пишет Forbes.
  • В Минцифры подтвердили: коммерческие компании будут платить за доступ к ЭП. Изначально инфраструктура создавалась для оказания госуслуг, но сейчас к ней активно обращаются и частные компании — в том числе банки и страховые, автоматизирующие процессы через цифровые профили клиентов.
  • В министерстве уточнили, что документ может быть доработан по итогам общественного обсуждения, включая положения об обязательных по закону запросах. После этого его передадут в аппарат правительства. Там отметили, что авторизация через ЕСИА тарифицироваться не будет — плата касается только сервисов, использующих СМЭВ.
  • Юристы отмечают, что платить за использование таких систем должны будут все компании без исключения. Аналитики говорят, плата станет для компаний бременем, а расходы крупных организаций вроде банков или операторов связи могут составить «сотни миллионов рублей».
  • Представители «Вымпелкома», «Мегафона» и МТС заявили, что запросы, необходимые по закону, должны оставаться бесплатными. По другим обращениям возможна тарификация — с учётом компенсации расходов на поддержание систем ЭП, подчеркнули в МТС.
  • Ассоциация больших данных также считает, что запросы, связанные с исполнением законодательства, должны быть бесплатными. В остальных случаях цена должна быть экономически обоснованной и учитывать спрос, социально-экономический эффект, качество и скорость предоставления данных.

#новости

7
6
5
1
1
1
50 комментариев