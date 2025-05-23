Минцифры предложило ввести плату для бизнеса за использование госсервисов — 4,94 рубля за обращение

Бизнес считает, что использование ЭП для выполнения требований закона должно быть бесплатным.Предложение содержится в проекте постановления, опубликованном Минцифры 21 мая 2025 года. Документ разработан во исполнение поправок к закону «О рекламе», допускающих платное использование инфраструктуры электронного правительства (ЭП), пишет Forbes.В Минцифры подтвердили: коммерческие компании будут платить за доступ к ЭП. Изначально инфраструктура создавалась для оказания госуслуг, но сейчас к ней активно обращаются и частные компании — в том числе банки и страховые, автоматизирующие процессы через цифровые профили клиентов.В министерстве уточнили, что документ может быть доработан по итогам общественного обсуждения, включая положения об обязательных по закону запросах. После этого его передадут в аппарат правительства. Там отметили, что авторизация через ЕСИА тарифицироваться не будет — плата касается только сервисов, использующих СМЭВ.Юристы отмечают, что платить за использование таких систем должны будут все компании без исключения. Аналитики говорят, плата станет для компаний бременем, а расходы крупных организаций вроде банков или операторов связи могут составить «сотни миллионов рублей».Представители «Вымпелкома», «Мегафона» и МТС заявили, что запросы, необходимые по закону, должны оставаться бесплатными. По другим обращениям возможна тарификация — с учётом компенсации расходов на поддержание систем ЭП, подчеркнули в МТС.Ассоциация больших данных также считает, что запросы, связанные с исполнением законодательства, должны быть бесплатными. В остальных случаях цена должна быть экономически обоснованной и учитывать спрос, социально-экономический эффект, качество и скорость предоставления данных.#новости