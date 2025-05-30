Апелляционный суд США приостановил действие запрета на введение торговых пошлин Трампа — до вынесения окончательного решения

О заморозке запрета просила администрация президента США.Она предупреждала, что в случае отказа обратится в Верховный суд. Апелляционный суд согласился разблокировать действие тарифов на время рассмотрения заявлений от администрации, а также Федерального суда по вопросам международной торговли, который и ввёл запрет.Последний заключил, что тарифы Дональда Трампа против 185 стран и территорий нельзя объяснить законом о чрезвычайных экономических полномочиях, на который он ссылался. Их ввели, чтобы устранить торговый дисбаланс, при этом «чрезвычайных» вводных тут нет.Торговые пошлины против Китая, Канады и Мексики он посчитал «незаконными», потому что они не устраняют упомянутые в указе «угрозы». Это, в частности, противоправный оборот наркотиков и нелегальная миграция. Ссылаясь на закон от 1977-го, президент, по сути, просто избавился от необходимости получать одобрение Конгресса США.Белый дом подал апелляцию сразу после анонса «неверного и сугубо политического» запрета. Временную разблокировку же считает «позитивным шагом для местной промышленности и американских работников».Трамп. Источник фото: ABC NewsВ феврале 2025 года Трамп подписал указ о пошлинах на товары из Мексики, Канады и Китая. В апреле — на импорт из 185 стран и территорий.Ставки разнятся в зависимости от государства. Например, для КНР их поднимали до 145%, после чего временно снизили до 30%.В Минфине США ещё до анонсов указывали, что задачи подобных мер — простимулировать внутреннее производство, увеличить поступления в бюджет и получить преимущество в переговорах. Но СМИ и аналитики опасались, что тарифы могут привести к очередному международному экономическому потрясению. #новости #сша