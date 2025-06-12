Трамп запустил приём заявок на «золотую» визу США за $5 млн с правом на постоянное проживание

Президент рассчитывает привлечь в страну состоятельных людей и выручить около $5 трлн.Скриншот с сайта карты "Trump Card"Президент США Дональд Трамп объявил о запуске сайта «Карты Трампа» в своей соцсети Truth Social. Пока на нём можно оставить данные для предзаказа визы.Заявку может подать физическое лицо или компания, которая хочет оплатить визу для сотрудника. На сайте нет анкет и не описаны специальные условия получения. Нужно указать только адрес электронной почты и имя.Впервые Трамп представил проект в феврале 2025 года, назвав его «золотой картой» для состоятельных иностранцев, которые хотят ускорить получение легального вида на жительство. Они должны будут внести взнос в $5 млн и платить в США налоги. «Карта Трампа» также может «помочь получить гражданство».Администрация Трампа заявила, что карта может заменить иммиграционную визу EB-5. Сам президент считает, что США смогут продать около 1 млн виз и выручить $5 трлн.При этом пока не ясно, имеет ли Трамп право выдавать такие карты, пока новая визовая программа не одобрена Конгрессом, пишет CBS.#новости