Мошенники вместо карт дропперов начали использовать для вывода денег электронные кошельки у букмекеров

Но это явление пока не массовое, отмечают в ВТБ.Метод стал набирать популярность на фоне введения уголовной ответственности для дропперов, рассказали «Ведомостям» в ВТБ, «Телеком-бирже» и T.Hunter.Схема работает так: «жертве» звонят от лица маркетплейса и просят назвать код из SMS для получения посылки курьером. Но код — от букмекера BetBoom. Затем мошенник подтверждает ФИО и дату рождения — этого достаточно для регистрации аккаунта. Для пополнения кошелька и вывода денег нужны уже паспортные данные — их получают после взлома Госуслуг.После этого кошелёк можно использовать, цель — не получение прибыли от ставок, а маскировка движения средств под видом легальных операций. Вместо дропперской банковской карты, служившей «транзитным пунктом», украденные деньги проходят через электронные кошельки у букмекеров.В BetBoom уточнили, что отслеживают все возможные и даже потенциальные виды мошенничества. Подобная схема может существовать, но её сложно реализовать. А количество таких аккаунтов минимально — они часто попадают на дополнительную верификацию, которую мошенники не могут пройти.#новости #мошенники