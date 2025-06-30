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Таня Боброва
Деньги

ЦБ подвёл промежуточные результаты пилота по цифровому рублю: открыли 2500 кошельков, провели около 100 тысяч операций

Тесты платформы на реальных деньгах проводят с августа 2023 года.

  • Банк России поделился итогами в отчёте «Цифровой рубль: текущий статус проекта». На конец мая 2025 года на платформе открыли около 2500 кошельков физ- и юрлиц, операции доступны клиентам 15 банков из более чем 150 населённых пунктов.
  • Участники пилота совершили более 63 тысяч переводов, около 13 тысяч оплат за товары и услуги. Было исполнено более 17 тысяч смарт-контрактов.
  • ЦБ тестирует на платформе базовые услуги: переводы между счетами цифрового рубля физлиц, оплату товаров и услуг физлицами со счёта цифрового рубля с использованием QR-кода, переводы между юрлицами, возвраты денег, простые типы смарт-контрактов.
  • Регулятор планирует добавить «платежи по инициативе торговых точек», поддержку ИП, массовых и регулярных операций (например, выплату зарплат), оплату по выставленному получателем счёту и другое.

  • Цифровой рубль — это третья форма российской валюты после наличных и безналичных денег. Использовать цифровые рубли можно по желанию. Выпускать их будет ЦБ.

  • Реальные операции с цифровым рублём начали тестировать в августе 2023 года. Например, закрытые тесты оплаты проезда проводят в московском метро. Массовое внедрение ЦБ предложил начать с сентября 2026 года. Регулятор рассчитывает, что привычным способом расчётов, как и безналичные рубли, цифровой рубль станет в течение пяти-семи лет.

Логотип цифрового рубля, который ЦБ <a href="https://vc.ru/design/782415-bank-rossii-predstavil-logotip-cifrovogo-rublya" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">представил </a>в 2023 году. Источник: ЦБ  
Логотип цифрового рубля, который ЦБ представил в 2023 году. Источник: ЦБ  

#новости #цифровойрубль #цб

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