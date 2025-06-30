ЦБ подвёл промежуточные результаты пилота по цифровому рублю: открыли 2500 кошельков, провели около 100 тысяч операций

Цифровой рубль — это третья форма российской валюты после наличных и безналичных денег. Использовать цифровые рубли можно по желанию. Выпускать их будет ЦБ.

Реальные операции с цифровым рублём начали тестировать в августе 2023 года. Например, закрытые тесты оплаты проезда проводят в московском метро. Массовое внедрение ЦБ предложил начать с сентября 2026 года. Регулятор рассчитывает, что привычным способом расчётов, как и безналичные рубли, цифровой рубль станет в течение пяти-семи лет.