ЦБ подвёл промежуточные результаты пилота по цифровому рублю: открыли 2500 кошельков, провели около 100 тысяч операций

Тесты платформы на реальных деньгах проводят с августа 2023 года.Банк России поделился итогами в отчёте «Цифровой рубль: текущий статус проекта». На конец мая 2025 года на платформе открыли около 2500 кошельков физ- и юрлиц, операции доступны клиентам 15 банков из более чем 150 населённых пунктов.Участники пилота совершили более 63 тысяч переводов, около 13 тысяч оплат за товары и услуги. Было исполнено более 17 тысяч смарт-контрактов.ЦБ тестирует на платформе базовые услуги: переводы между счетами цифрового рубля физлиц, оплату товаров и услуг физлицами со счёта цифрового рубля с использованием QR-кода, переводы между юрлицами, возвраты денег, простые типы смарт-контрактов.Регулятор планирует добавить «платежи по инициативе торговых точек», поддержку ИП, массовых и регулярных операций (например, выплату зарплат), оплату по выставленному получателем счёту и другое.Цифровой рубль — это третья форма российской валюты после наличных и безналичных денег. Использовать цифровые рубли можно по желанию. Выпускать их будет ЦБ.Реальные операции с цифровым рублём начали тестировать в августе 2023 года. Например, закрытые тесты оплаты проезда проводят в московском метро. Массовое внедрение ЦБ предложил начать с сентября 2026 года. Регулятор рассчитывает, что привычным способом расчётов, как и безналичные рубли, цифровой рубль станет в течение пяти-семи лет.Логотип цифрового рубля, который ЦБ представил в 2023 году. Источник: ЦБ #новости #цифровойрубль #цб