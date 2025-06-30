Индекс доллара упал более чем на 10% с начала 2025 года

Виной тому в том числе политика президента США Дональда Трампа, считает FT.Индекс доллара, который отслеживает динамику корзины из шести валют к доллару США, упал с начала 2025 года более чем на 10%, пишет FT. Это худший результат первого полугодия с 1973 года, когда падение составило 15%, отмечает издание.По словам стратега ING Франческо Песоле, доллар стал «мальчиком для битья» в непредсказуемой политике президента США Дональда Трампа.Привлекательность американской валюты как «убежища» для инвесторов подорвали, в частности, тарифные войны и опасения по поводу независимости Федеральной резервной системы США, отмечает газета.Кроме того, снижению курса способствовали ожидания, что регулятор будет «более агрессивно» снижать ставки для поддержания американской экономики. На вечер 30 июня 2025 года индекс доллара снижается менее чем на 1%, до 96,88 пункта.Однако рубль «не замечает» глобального ослабления доллара, говорил «РБК Инвестициям» глава аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. ЦБ установил курс доллара на 1 июля 2025 года в 78,53 рубля.Руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман называл среди основных драйверов роста рубля стабильную макроэкономическую обстановку, жёсткую политику ЦБ, спад «санкционной напряжённости» и «благоприятную конъюнктуру» на рынке нефти.#новости #доллар