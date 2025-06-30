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Таня Боброва
Деньги

Индекс доллара упал более чем на 10% с начала 2025 года

Виной тому в том числе политика президента США Дональда Трампа, считает FT.

  • Индекс доллара, который отслеживает динамику корзины из шести валют к доллару США, упал с начала 2025 года более чем на 10%, пишет FT. Это худший результат первого полугодия с 1973 года, когда падение составило 15%, отмечает издание.
  • По словам стратега ING Франческо Песоле, доллар стал «мальчиком для битья» в непредсказуемой политике президента США Дональда Трампа.
  • Привлекательность американской валюты как «убежища» для инвесторов подорвали, в частности, тарифные войны и опасения по поводу независимости Федеральной резервной системы США, отмечает газета.
  • Кроме того, снижению курса способствовали ожидания, что регулятор будет «более агрессивно» снижать ставки для поддержания американской экономики. На вечер 30 июня 2025 года индекс доллара снижается менее чем на 1%, до 96,88 пункта.
  • Однако рубль «не замечает» глобального ослабления доллара, говорил «РБК Инвестициям» глава аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. ЦБ установил курс доллара на 1 июля 2025 года в 78,53 рубля.
  • Руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман называл среди основных драйверов роста рубля стабильную макроэкономическую обстановку, жёсткую политику ЦБ, спад «санкционной напряжённости» и «благоприятную конъюнктуру» на рынке нефти.

#новости #доллар

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