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Артур Томилко
Деньги

В Госдуме предложили ужесточить штрафы для банков за нарушения при продаже финансовых продуктов

Действующее регулирование не оказывает достаточного эффекта, считают депутаты.

В Госдуме предложили ужесточить штрафы для банков за нарушения при продаже финансовых продуктов
  • Соответствующий законопроект внесли в Госдуму 3 июля 2025 года, обратил внимание «Ъ». Документ предусматривает поправки к закону «О Банке России». В частности, ужесточает ответственность банков за нарушения при продаже финансовых продуктов.
  • Например, за нарушения при привлечении на вклады денег физических и юридических лиц, а также оказании финансовых услуг авторы предлагают накладывать штраф в размере до 0,1% собственного капитала банка, но не менее 100 тысяч рублей.
  • За неисполнение предписаний об устранении нарушений штраф составит до 1% от собственного капитала, но не меньше 1 млн рублей. По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку и одного из авторов законопроекта Анатолия Аксакова, «верхняя граница штрафов не будет фиксированной».
  • Необходимость ужесточить регулирование депутаты объясняют тем, что действующие штрафы «не оказывают на банки, нарушающие требования, достаточного дестимулирующего воздействия».
  • Сейчас штраф за нарушение требований законодательства составляет 0,1% уставного капитала, но не более 1 млн рублей. За неисполнение предписаний — до 1% уставного капитала, но не больше 10 млн рублей. При этом размер уставного капитала банка может быть в десятки раз ниже собственного капитала.
  • Правозащитники поддерживают ужесточение ответственности банков. По их словам, проблемы навязывания услуг, завышения полной стоимости кредита и нарушений в рекламе остаются актуальными, а количество инцидентов исчисляется «тысячами». При этом нынешнее регулирование «не сильно впечатляет» банки.
  • Впрочем, банки «могут компенсировать возросшие регуляторные риски через повышение стоимости кредитных продуктов или ужесточение требований к заёмщикам», считают опрошенные «Ъ» эксперты.

#новости #банки

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