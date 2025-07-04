В Госдуме предложили ужесточить штрафы для банков за нарушения при продаже финансовых продуктов

Действующее регулирование не оказывает достаточного эффекта, считают депутаты. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму 3 июля 2025 года, обратил внимание «Ъ». Документ предусматривает поправки к закону «О Банке России». В частности, ужесточает ответственность банков за нарушения при продаже финансовых продуктов.Например, за нарушения при привлечении на вклады денег физических и юридических лиц, а также оказании финансовых услуг авторы предлагают накладывать штраф в размере до 0,1% собственного капитала банка, но не менее 100 тысяч рублей.За неисполнение предписаний об устранении нарушений штраф составит до 1% от собственного капитала, но не меньше 1 млн рублей. По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку и одного из авторов законопроекта Анатолия Аксакова, «верхняя граница штрафов не будет фиксированной».Необходимость ужесточить регулирование депутаты объясняют тем, что действующие штрафы «не оказывают на банки, нарушающие требования, достаточного дестимулирующего воздействия».Сейчас штраф за нарушение требований законодательства составляет 0,1% уставного капитала, но не более 1 млн рублей. За неисполнение предписаний — до 1% уставного капитала, но не больше 10 млн рублей. При этом размер уставного капитала банка может быть в десятки раз ниже собственного капитала.Правозащитники поддерживают ужесточение ответственности банков. По их словам, проблемы навязывания услуг, завышения полной стоимости кредита и нарушений в рекламе остаются актуальными, а количество инцидентов исчисляется «тысячами». При этом нынешнее регулирование «не сильно впечатляет» банки.Впрочем, банки «могут компенсировать возросшие регуляторные риски через повышение стоимости кредитных продуктов или ужесточение требований к заёмщикам», считают опрошенные «Ъ» эксперты.#новости #банки