«Яндекс Путешествия» договорились о покупке системы бронирования отелей для делового туризма «Академ-Онлайн»

Сделку планируют закрыть в июле 2025 года.«Яндекс» получит 100% бизнеса «Академ-Онлайн», связанного с онлайн-бронированием отелей для деловых поездок, сообщили в компании, не раскрыв сумму. Туроператор «Академсервис» не входит в соглашение о покупке.«Академ-Онлайн» развивает цифровую платформу для бронирования отелей, которой пользуются агентства, туроператоры и компании при организации командировок по России и за границу.Около 100 сотрудников «Академ-Онлайн» и руководитель сервиса Александр Курносов перейдут в «Яндекс Путешествия». Они организуют «бесшовную интеграцию» двух сервисов и продолжат развивать направление делового туризма.По данным Союза агентств делового туризма, которые приводит «Яндекс», объём российского рынка бизнес-поездок в 2024 году увеличился на 27% год к году. Компания рассчитывает, что сможет предложить отельерам и агентствам «удобные инструменты для работы», а бизнес-путешественникам — «широкий выбор» вариантов размещения.#новости #яндекс