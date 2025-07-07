Акции Tesla падали на 7% после заявления Маска о намерении создать в США новую политическую партию

Президент США Дональд Трамп назвал идею миллиардера «смешной».3 июля 2025 года акции Tesla завершили торги на отметке $315,35 — на 0,1% ниже итогов предыдущей сессии.. На премаркете 7 июля 2025-го акции Tesla бумаги опустились на 7,1%, до $291,88. На 13:45 мск они торгуются по цене $294,89.Акции Tesla начали падать после того, как глава компании Илон Маск 5 июля 2025 года объявил о создании новой политической партии «Америка», которая «вернёт американцам свободу». В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что Маск «совсем слетел с катушек». Инвесторы Tesla «устали от увлечения Маска политикой», отмечает Business Insider со ссылкой на аналитика Дэна Айвса. Он также заявил, что «Трамп может создать ещё больше проблем для Маска, Tesla и SpaceX», если миллиардер продолжит «дразнить медведя».Это уже не первое падение акций Tesla за последнее время — 1 июля 2025 года ценные бумаги компании теряли 7,7% и торговались по $293,21 на фоне публичного конфликта Маска с Трампом. Тогда президент США заявил, что без субсидий бизнесмену «пришлось бы свернуть лавочку и вернуться домой в ЮАР».Конфликт между предпринимателем и президентом возник из-за «Большого и прекрасного закона», касающегося госрасходов и налогов в США, который продвигал Трамп. Маск регулярно критиковал документ.#новости #tesla