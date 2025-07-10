ЦБ собрался изменить режим раскрытия информации о собственниках банков — организации с 2022 года могут не раскрывать её

Банки уже выступили против. Регулятор разрабатывает концепцию, когда на его сайте будет приводиться оценка «качества структуры владения», пишет РБК со ссылкой на слова зампреда ЦБ Ольги Поляковой. Что под этим подразумевается — не уточняется.Ассоциация банков России уже направила регулятору результаты опроса, по которым участники рынка против возвращения режима раскрытия собственников, действовавшего до 2022 года.ЦБ в марте 2022-го разрешил банкам не раскрывать информацию о контролирующих лицах, членах органов управления и реорганизации или присоединении компании. Также регулятор удалил уже опубликованную информацию. Право на «засекречивание» неоднократно продлевали, последнее разрешение действует до конца 2025 года.Полякова поясняла, что ЦБ скорее разрешает не раскрывать, чем запрещает раскрывать информацию. На меру пошли лишь по просьбам участников рынка — но самостоятельно они не стремятся рассказывать о себе и своих собственниках. При этом за три года как минимум у топ-10 банков произошли «ощутимые» перемены в составе акционеров: например, у «Т-Банка», «Альфа-банка» и других.Сейчас концепция на «стадии обсуждения». Раскрывать «качество структуры владения» будут в случае, если рынку непонятно, какая именно у банка схема собственников. Но детали ещё обсуждаются.Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что раскрытие данных «принципиально важно» для инвесторов. При этом источник РБК отмечает, что за три года схемы владения банков так поменялись, что это создаёт сложности и для надзорного блока ЦБ. Информацией могут обладать инсайдеры или аналитики, но её запрещено разглашать.Аналитики, опрошенные РБК, в целом приветствуют решение ЦБ. По словам собеседников издания, регулятор может начать с разработки критериев, по которым будет определять «рискованность» раскрытия информации, а в зависимости от неё — какие требования предъявлять: просить указывать структуру полностью или только тип собственника (физлицо, юрлицо, государство).#новости #цб #банки