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Евгения Евсеева
Деньги

ЦБ собрался изменить режим раскрытия информации о собственниках банков — организации с 2022 года могут не раскрывать её

Банки уже выступили против.

  • Регулятор разрабатывает концепцию, когда на его сайте будет приводиться оценка «качества структуры владения», пишет РБК со ссылкой на слова зампреда ЦБ Ольги Поляковой. Что под этим подразумевается — не уточняется.
  • Ассоциация банков России уже направила регулятору результаты опроса, по которым участники рынка против возвращения режима раскрытия собственников, действовавшего до 2022 года.
  • ЦБ в марте 2022-го разрешил банкам не раскрывать информацию о контролирующих лицах, членах органов управления и реорганизации или присоединении компании. Также регулятор удалил уже опубликованную информацию. Право на «засекречивание» неоднократно продлевали, последнее разрешение действует до конца 2025 года.
  • Полякова поясняла, что ЦБ скорее разрешает не раскрывать, чем запрещает раскрывать информацию. На меру пошли лишь по просьбам участников рынка — но самостоятельно они не стремятся рассказывать о себе и своих собственниках. При этом за три года как минимум у топ-10 банков произошли «ощутимые» перемены в составе акционеров: например, у «Т-Банка», «Альфа-банка» и других.
  • Сейчас концепция на «стадии обсуждения». Раскрывать «качество структуры владения» будут в случае, если рынку непонятно, какая именно у банка схема собственников. Но детали ещё обсуждаются.
  • Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что раскрытие данных «принципиально важно» для инвесторов. При этом источник РБК отмечает, что за три года схемы владения банков так поменялись, что это создаёт сложности и для надзорного блока ЦБ. Информацией могут обладать инсайдеры или аналитики, но её запрещено разглашать.
  • Аналитики, опрошенные РБК, в целом приветствуют решение ЦБ. По словам собеседников издания, регулятор может начать с разработки критериев, по которым будет определять «рискованность» раскрытия информации, а в зависимости от неё — какие требования предъявлять: просить указывать структуру полностью или только тип собственника (физлицо, юрлицо, государство).

#новости #цб #банки

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