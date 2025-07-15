Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Деньги
Инвестиции
Личный опыт
Образование
Право
Путешествия
Крипто
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Деньги

Госдума повысила до 2,8 млн рублей лимит страховки по «длинным» безотзывным вкладам

Инициатива сделает долгосрочные вложения более привлекательными, говорили в Минфине.

  • Депутаты приняли во втором и третьем, окончательном чтении поправки в закон о страховании вкладов. Они увеличивают максимальное страховое возмещение по некоторым вкладам с 1,4 млн рублей до 2,8 млн рублей.
  • Речь идёт о банковских вкладах физлиц в рублях со сроком более трёх лет, которые удостоверены безотзывными сберегательными сертификатами и застрахованы Агентством по страхованию вкладов (АСВ), уточняет «РИА Новости».
  • В Минфине сообщали, что страховка будет рассчитываться отдельно от страхования банковских депозитов и не будет с ними суммироваться: общая сумма застрахованных накоплений может составить до 4,2 млн рублей. Снять деньги с безотзывного вклада до завершения срока нельзя, но гражданин сможет до окончания срока переуступить его другому лицу.
  • Закон должен вступить в силу через 90 дней после официального опубликования.

#новости

8
1
23 комментария