Госдума повысила до 2,8 млн рублей лимит страховки по «длинным» безотзывным вкладам

Инициатива сделает долгосрочные вложения более привлекательными, говорили в Минфине.Депутаты приняли во втором и третьем, окончательном чтении поправки в закон о страховании вкладов. Они увеличивают максимальное страховое возмещение по некоторым вкладам с 1,4 млн рублей до 2,8 млн рублей.Речь идёт о банковских вкладах физлиц в рублях со сроком более трёх лет, которые удостоверены безотзывными сберегательными сертификатами и застрахованы Агентством по страхованию вкладов (АСВ), уточняет «РИА Новости».В Минфине сообщали, что страховка будет рассчитываться отдельно от страхования банковских депозитов и не будет с ними суммироваться: общая сумма застрахованных накоплений может составить до 4,2 млн рублей. Снять деньги с безотзывного вклада до завершения срока нельзя, но гражданин сможет до окончания срока переуступить его другому лицу.Закон должен вступить в силу через 90 дней после официального опубликования.#новости