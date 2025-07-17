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Евгения Евсеева
Деньги

ЦБ расширил список специальностей для получения статуса квалифицированного инвестора

Они связаны с бухгалтерским делом и налогами.

  • Регулятор опубликовал проект указания о признании инвесторов квалифицированными — с уточнениями того, как можно получить такой статус. ЦБ предложил обновлённые условия в марте 2025 года: в них он выделяет два типа критериев — самостоятельные и комбинированные.
  • Размер дохода как самостоятельного критерия для получения статуса должен составлять не менее 12 млн рублей в год за последние два года.
  • Как комбинированного — 6 млн рублей в год. При этом нужно иметь высшее образование из перечня регулятора. Его дополнили новыми специальностями — специалитет по направлениям «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит», «Бухгалтерский учёт и аудит», «Налоги и налогообложение», а также кандидатская или докторская степень по направлению «Бухгалтерский учёт, статистика».
  • Статус квалифицированного инвестора позволяет торговать более широким набором финансовых инструментов, в том числе иностранными ценными бумагами «недружественных» стран.
Евгения Евсеева
Деньги
У 45% нет стратегии, самый популярный инструмент — акции российских компаний: ЦБ составил портрет российского инвестора

Большинство — мужчины, счета предпочитают брокерские, а половина опрошенных считает себя «умеренными» инвесторами.

У 45% нет стратегии, самый популярный инструмент — акции российских компаний: ЦБ составил портрет российского инвестора

#новости #цб

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