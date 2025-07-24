Акции Tesla упали на 5% после отчёта за второй квартал 2025 года — чистая прибыль снизилась на 16%

Илон Маск предупредил, что компанию, вероятно, ждут несколько «тяжёлых кварталов».На закрытии торгов 23 июля 2025 года акции Tesla стоили $332,56. На момент публикации на премаркете цена составляет $314,46 за штуку.Чистая прибыль за второй квартал 2025 года упала на 16% и составила 1,17 млрд, пишет CNBC. Во втором квартале 2024-го она была $1,4 млрд.Общая выручка — $22,5 млрд по сравнению с $25,5 млрд во втором квартале 2024-го, упала на 12% год к году. Автомобильное подразделение принесло $16,7 млрд — на 16% меньше. Энергетическое — $2,8 млрд, на 7% меньше.В начале июля компания отчиталась, что поставила за апрель-июнь 384,12 тысячи электромобилей — поставки второй квартал подряд падают на 13%.На звонке с инвесторами основатель Tesla Илон Маск предупредил, что компанию «ждут несколько тяжёлых кварталов». Причина — отмена господдержки для электромобилей.Tesla рассказала, что в июне 2025-го начала первые сборки «более бюджетной» версии электромобиля, а его серийное производство начнёт во второй половине 2025 года.Источник: www.autohome.com.cn#новости