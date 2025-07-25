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Евгения Евсеева
Деньги

Индекс Мосбиржи на фоне решения ЦБ снизить ключевую ставку до 18% годовых опустился ниже 2800 пунктов

Впервые с 18 июля 2025 года, указывает ТАСС.

  • Если на 13:29 мск индекс Мосбиржи находился у отметки 2820,79 пункта, то уже в 13:30 он достиг на минимуме 2799,36 пункта, пишет РБК.
  • На 14:16 мск индекс продолжает опускаться: на 0,14%, до 2803 пунктов. «Интерфакс» отмечает: рынок скорее «скорректировался», чем «упал».
  • 25 июля ЦБ на плановом заседании снизил ключевую ставку с 20% до 18% годовых. На такое решение рассчитывало большинство аналитиков.
  • Курс рубля к доллару и евро на внебанковском рынке на решение практически не отреагировал.

#новости #мосбиржа

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