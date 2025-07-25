Долю фонда «Восток Инвестиции» в Ozon выкупил основатель Leta Capital Александр Чачава

О сделке в апреле 2025 года сообщил РБК, покупателя тогда не называли.Имя акционера раскрыл сам Ozon. Структуры Чачавы выкупили долю «Восток Инвестиции», которую тот, в свою очередь, получил в 2024 году от фонда Baring Vostok.Это 27,7% всего Ozon. Сумма сделки тогда составила 38,2 млрд рублей, писал РБК.Александр Чачава — основатель фонда Leta Capital и владелец My.Games. Его структуре также принадлежит 25% в ЗПИФ «Консорциум.Первый», основном владельце «Яндекса».Чачава станет одним из крупнейших акционеров Ozon наравне с АФК «Система» — ей принадлежит 31,8%. Как отметили в Ozon, появление нового акционера не повлияет на работу или структуру компании: все ключевые решения принимает совет директоров, куда Чачава вправе назначить трёх директоров, стратегия останется прежней.Источник: OzonРБК ещё в декабре 2022 года узнало о планах разделить активы Baring Vostok на российские и международные. Одной из причин его собеседники называли решение основателя фонда Майкла Калви «дистанцироваться от российского рынка» на фоне уголовного дела против него, завершившегося в 2021 году. Сам он сообщал, что «решение представляется в сложившихся условиях логичным и отражающим интересы всех сторон шагом».Детали сделки в начале 2023 года раскрыл Ozon, направивший в Комиссию по ценным бумагам и биржам США соглашение между партнёрами Baring Vostok. Из него следовало, что «Восток Инвестиции» получат доли фонда в 12 связанных с Россией компаниях. Российская структура должна была взять на себя обязательства перед банками на $140 млн, а через три года после сделки выплатить иностранным продавцам во главе с Калви ещё $150 млн.В конце 2023 года источники The Bell сказали, что администрация президента не согласовывает раздел из-за доли в Ozon. Якобы в Кремле не хотели, чтобы актив достался российским менеджерам Baring Vostok, поскольку есть «более подходящие претенденты».#новости #ozon