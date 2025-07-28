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Данила Бычков
Деньги

Samsung заключила с Tesla сделку на поставку чипов на $16,5 млрд до 2033 года

Южнокорейская компания будет производить полупроводники на заводе в Техасе.

  • О сделке между Samsung и Tesla сообщило Bloomberg. Позже это также подтвердил глава Tesla Илон Маск, написавший, что «стратегическое значение соглашения сложно переоценить».
  • Samsung уже производит для Tesla чипы AI4, а теперь также будет поставлять компании ИИ-чипы «нового поколения» AI6, отметил Маск. При этом поставками чипов AI5 для Tesla займётся тайваньская TSMC.
  • По данным Bloomberg, сумма сделки между Samsung и Tesla составит $16,5 млрд, соглашение рассчитано до 2033 года.
  • Samsung теряет долю в мировом производстве микрочипов, всё больше уступая TSMC, подчёркивает издание. В первом квартале 2025 года доля Samsung составляла 7,7%, что на 0,4% меньше, чем кварталом ранее. У TSMC в первом квартале 2025-го доля в мировом производстве составляла 67,6%.
  • Опрошенные Bloomberg эксперты отметили, что Samsung сталкивается с нехваткой заказов и низкой загрузкой производственных мощностей. Сотрудничество с Tesla может помочь компании привлечь и других клиентов.
  • Чистая прибыль Tesla за второй квартал 2025 года упала на 16% год к году и составила $1,17 млрд. Общая выручка сократилась на 12% год к году — до $22,5 млрд.

#новости #tesla #samsung

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