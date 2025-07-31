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Таня Боброва
Деньги

Путин подписал закон о кредитных каникулах для самозанятых и малого и среднего бизнеса

Закон вступит в силу 1 октября 2025 года. Оформить каникулы можно будет по договорам, заключённым с 1 марта 2024 года.

  • Документ, принятый Госдумой в июле 2025 года и теперь подписанный президентом, позволит МСП и самозанятым брать каникулы раз в пять лет сроком на шесть месяцев по каждому из кредитов, если их несколько.
  • Каникулы смогут оформить предприниматели из любой отрасли, если им нужна «передышка в обслуживании кредита, вне зависимости от того, снизилась их выручка или нет», пояснял ЦБ.
  • Льготный период предоставят, если размер кредита не превышает максимальный размер займа, который будет устанавливать правительство. До этого момента лимиты составят: для микропредприятий — 60 млн рублей, для малых — 400 млн рублей, для средних — 1 млрд рублей, для самозанятых — 10 млн рублей.
  • В течение льготного периода начислять штрафы и пени за неисполнение заёмщиком обязательств по возврату денег или уплате процентов и иных платежей не будут. При этом проценты продолжат начислять на условиях, предусмотренных договором.
  • Заёмщик сможет в любой момент в течение льготного периода перкратить его действие. Банки смогут продолжить предоставлять малому и среднему бизнесу собственные программы реструктуризации и каникул, добавлял ЦБ.

#новости

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