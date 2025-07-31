Путин подписал закон о кредитных каникулах для самозанятых и малого и среднего бизнеса

Закон вступит в силу 1 октября 2025 года. Оформить каникулы можно будет по договорам, заключённым с 1 марта 2024 года.Документ, принятый Госдумой в июле 2025 года и теперь подписанный президентом, позволит МСП и самозанятым брать каникулы раз в пять лет сроком на шесть месяцев по каждому из кредитов, если их несколько.Каникулы смогут оформить предприниматели из любой отрасли, если им нужна «передышка в обслуживании кредита, вне зависимости от того, снизилась их выручка или нет», пояснял ЦБ.Льготный период предоставят, если размер кредита не превышает максимальный размер займа, который будет устанавливать правительство. До этого момента лимиты составят: для микропредприятий — 60 млн рублей, для малых — 400 млн рублей, для средних — 1 млрд рублей, для самозанятых — 10 млн рублей.В течение льготного периода начислять штрафы и пени за неисполнение заёмщиком обязательств по возврату денег или уплате процентов и иных платежей не будут. При этом проценты продолжат начислять на условиях, предусмотренных договором.Заёмщик сможет в любой момент в течение льготного периода перкратить его действие. Банки смогут продолжить предоставлять малому и среднему бизнесу собственные программы реструктуризации и каникул, добавлял ЦБ.#новости