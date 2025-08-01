ЦБ разрешил «недружественным» инвесторам, которые будут инвестировать по новым правилам, покупать валюту

С помощью новых спецсчетов.Банк России сообщил, что снял ограничения на покупку на внутреннем рынке валюты для зарубежных инвесторов «недружественных» стран, которые «придут на российский рынок и будут инвестировать по новым правилам».Это касается инвесторов, которые будут использовать спецсчета «Ин», уточняет РБК. Президент России Владимир Путин ввёл их своим указом в июле 2025 года.Согласно документу, пишет регулятор, иностранным инвесторам доступны вклады в российских банках, ценные бумаги (на организованных торгах в безадресном режиме и при первичном размещении) и инструменты организованного срочного рынка. Для этого нужно открыть счёт «Ин».Теперь ЦБ установил режим таких счетов и условия их открытия в банках и у профучастников.Иностранцы со счетами «С» тоже могут инвестировать с помощью счетов «Ин», «используя новые деньги». Активы на счетах «С» нельзя использовать для инвестиций. Счета типа «С» ввели в 2022 году: на них поступают выплаты по российским ценным бумагам, которые принадлежат иностранным инвесторам, уточняет РБК.#новости #цб