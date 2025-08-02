Berkshire Hathaway Уоррена Баффета списала $3,76 млрд стоимости своей доли в Kraft Heinz

Она признала, что «десятилетняя инвестиция оказалась неудачной», пишет Reuters.Уоррен Баффет. Источник: ReutersBerkshire Hathaway уменьшила стоимость своей доли в Kraft Heinz на $3,76 млрд. Компания также сообщила о сокращении квартальной чистой прибыли на 59% — из‑за списания и более низких инвестиционных доходов от акций.Операционная прибыль во втором квартале снизилась на 4% — до $11,16 млрд по сравнению с $11,6 млрд годом раньше. Чистая прибыль упала с $30,35 млрд до $12,37 млрд. Денежные резервы составили «почти рекордные» $344,1 млрд. Berkshire Hathaway уже 11‑й квартал подряд продаёт больше акций, чем покупает, без обратного выкупа собственных бумаг, отметило агентство.Списание последовало за майским заявлением Berkshire о том, что она рассматривает возможность раздела бизнеса. Это уже второе крупное списание компании по Kraft Heinz — в 2019 году стоимость доли уменьшили на $3 млрд. Тогда Баффет признал, что Berkshire «переплатила» при слиянии в 2015 году.#новости