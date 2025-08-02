Berkshire Hathaway Уоррена Баффета списала $3,76 млрд стоимости своей доли в Kraft Heinz

Berkshire Hathaway уменьшила стоимость своей доли в Kraft Heinz на $3,76 млрд. Компания также сообщила о сокращении квартальной чистой прибыли на 59% — из‑за списания и более низких инвестиционных доходов от акций.

Операционная прибыль во втором квартале снизилась на 4% — до $11,16 млрд по сравнению с $11,6 млрд годом раньше. Чистая прибыль упала с $30,35 млрд до $12,37 млрд. Денежные резервы составили «почти рекордные» $344,1 млрд.

Berkshire Hathaway уже 11‑й квартал подряд продаёт больше акций, чем покупает, без обратного выкупа собственных бумаг, отметило агентство.

Списание последовало за майским заявлением Berkshire о том, что она рассматривает возможность раздела бизнеса.