Индекс Мосбиржи вырос на 4,5% на фоне новостей о возможной встрече Дональда Трампа и Владимира Путина

Она может состояться на неделе с 11 по 17 августа 2025 года.На 11:15 мск индекс Мосбиржи рос на 4,58% — до 2891 пунктов. На 11:27 мск — на 4,33%, до 2884 пунктов.Лидеры роста: «Юнипро» (+4,09%), «Аэрофлот» (+3,36%), «Новатэк» (+3,62%), «Газпром» (+3,47%).Так рынок отреагировал на сообщение помощника президента России Юрия Ушакова: тот рассказал, что «достигнута договорённость» о встрече Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.Она должна состояться в «ближайшие дни», в качестве «ориентира» выбрана следующая неделя — с 11 по 17 августа 2025 года. Российская и американская стороны также «в принципе» согласовали место проведения встречи президентов — но Ушаков не назвал, какое.#новости #мосбиржа