Kodak предупредила в отчётности о «существенных сомнениях» по поводу свой способности продолжать работу из-за долгов

На фоне новости акции компании упали на 25%.Американская Eastman Kodak отчиталась за второй квартал 2025 года: общая выручка составила $263 млн против $267 млн годом ранее, убыток — $26 млн против прибыли в $26 млн во втором квартале 2024 года.Среди прочего компания указала, что есть «существенные сомнения» по поводу её способности продолжать работу, обратило внимание WSJ. У Kodak есть долг со сроком погашения в течение 12 месяцев, но нет финансирования или доступной ликвидности для погашения на текущих условиях.В беседе с CNN компания заявила, что уверена в своей способности погасить «значительную часть кредита до наступления срока его погашения», а также рефинансировать оставшуюся задолженность.На фоне отчётности акции Kodak на бирже упали более чем на 25% — до $5,05 за штуку.Компания-производитель камер и фотоплёнки Eastman Kodak основана в 1892 году, но её история началась раньше — когда американский изобретатель и предприниматель Джордж Истмен получил свой первый патент, пишет CNN.С развитием цифровой фотографии Kodak потеряла лидерство и в 2012 году подала на банкротство, пишет CNBC. Компания продала несколько предприятий и патентов, а в 2020 году заявила о планах переключиться на производство лекарств.Полина ЛааксоДеньги03.07.2021Упустила рынок цифровых фотоаппаратов, потеряла госконтракт и переключилась на производство лекарств: история Kodak Компания выпускала инновационные камеры, проектировала системы для космических аппаратов и разведки, но потеряла деньги и репутацию. О том, почему сегодня Kodak — химпредприятие, в пересказе The Atlantic.#новости #kodak