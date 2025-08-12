Популярное
Таня Боброва
Деньги

Kodak предупредила в отчётности о «существенных сомнениях» по поводу свой способности продолжать работу из-за долгов

На фоне новости акции компании упали на 25%.

  • Американская Eastman Kodak отчиталась за второй квартал 2025 года: общая выручка составила $263 млн против $267 млн годом ранее, убыток — $26 млн против прибыли в $26 млн во втором квартале 2024 года.
  • Среди прочего компания указала, что есть «существенные сомнения» по поводу её способности продолжать работу, обратило внимание WSJ. У Kodak есть долг со сроком погашения в течение 12 месяцев, но нет финансирования или доступной ликвидности для погашения на текущих условиях.
  • В беседе с CNN компания заявила, что уверена в своей способности погасить «значительную часть кредита до наступления срока его погашения», а также рефинансировать оставшуюся задолженность.
  • На фоне отчётности акции Kodak на бирже упали более чем на 25% — до $5,05 за штуку.
  • Компания-производитель камер и фотоплёнки Eastman Kodak основана в 1892 году, но её история началась раньше — когда американский изобретатель и предприниматель Джордж Истмен получил свой первый патент, пишет CNN.
  • С развитием цифровой фотографии Kodak потеряла лидерство и в 2012 году подала на банкротство, пишет CNBC. Компания продала несколько предприятий и патентов, а в 2020 году заявила о планах переключиться на производство лекарств.
Полина Лааксо
Деньги
Упустила рынок цифровых фотоаппаратов, потеряла госконтракт и переключилась на производство лекарств: история Kodak

Компания выпускала инновационные камеры, проектировала системы для космических аппаратов и разведки, но потеряла деньги и репутацию. О том, почему сегодня Kodak — химпредприятие, в пересказе The Atlantic.

Камера Kodak Instamatic 100, 1963 год <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fmedium.com%2F%40unmakr%2Fwe-took-appart-the-kodak-instamatic-100-481c0910cad9&postId=265814" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Medium</a>

#новости #kodak

