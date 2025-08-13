Популярное
Евгения Евсеева
Деньги

Банки Вьетнама ужесточили условия расчётов для российского бизнеса — РБК

От компаний требуют реальной поставки товара на территорию страны или местного учредителя.

Источник: Son Vu Le / Unsplash
  • Теперь платежи через вьетнамские банки проводят только при условии поставки товара на территорию страны или при наличии гражданина Вьетнама в составе учредителей компании, пишет РБК со ссылкой на юристов и консультантов, сопровождающих проходящие через Вьетнам сделки.
  • Требования ввели с середины лета 2025 года, говорит партнёр адвокатского бюро a.t.Legal Александр Павловский. По его словам, у некоторых клиентов уже были случаи, когда операции задерживались или блокировались из-за отсутствия таких условий. Раньше вьетнамские банки «более лояльно» относились к трансграничным расчётам, добавляет он.
  • Один собеседник издания уточнил, что расчёты становились сложнее весь 2024 год. «Дополнительным импульсом» стали разъяснения от Управления по контролю за иностранными активами США по поводу того, какие действия могут привести к вторичным санкциям.

Для вьетнамских банков это сигнал: работать с Россией можно только там, где есть очевидный «локальный экономический смысл» сделки, то есть поставка товара или услуги на территорию Вьетнама либо устойчивая связь компании с этой юрисдикцией.

Юрий Брисов, партнёр Digital & Analogue Partners
  • По словам Брисова, расчёты через местные банки по-прежнему удобны для компаний, которые закупают или перерабатывают товары во Вьетнаме, в этих случаях проверка не приводит к проблемам. Однако транзитные схемы усложнились до такой степени, что бизнесу приходится искать альтернативы в других азиатских юрисдикциях.

