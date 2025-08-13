Банки Вьетнама ужесточили условия расчётов для российского бизнеса — РБК

От компаний требуют реальной поставки товара на территорию страны или местного учредителя.Источник: Son Vu Le / UnsplashТеперь платежи через вьетнамские банки проводят только при условии поставки товара на территорию страны или при наличии гражданина Вьетнама в составе учредителей компании, пишет РБК со ссылкой на юристов и консультантов, сопровождающих проходящие через Вьетнам сделки.Требования ввели с середины лета 2025 года, говорит партнёр адвокатского бюро a.t.Legal Александр Павловский. По его словам, у некоторых клиентов уже были случаи, когда операции задерживались или блокировались из-за отсутствия таких условий. Раньше вьетнамские банки «более лояльно» относились к трансграничным расчётам, добавляет он.Один собеседник издания уточнил, что расчёты становились сложнее весь 2024 год. «Дополнительным импульсом» стали разъяснения от Управления по контролю за иностранными активами США по поводу того, какие действия могут привести к вторичным санкциям. Для вьетнамских банков это сигнал: работать с Россией можно только там, где есть очевидный «локальный экономический смысл» сделки, то есть поставка товара или услуги на территорию Вьетнама либо устойчивая связь компании с этой юрисдикцией.Юрий Брисов, партнёр Digital & Analogue PartnersПо словам Брисова, расчёты через местные банки по-прежнему удобны для компаний, которые закупают или перерабатывают товары во Вьетнаме, в этих случаях проверка не приводит к проблемам. Однако транзитные схемы усложнились до такой степени, что бизнесу приходится искать альтернативы в других азиатских юрисдикциях.#новости