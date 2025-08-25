Популярное
Таня Боброва
Деньги

ЦБ рассказал про сервис «второй руки», который позволит россиянам доверить близким контроль над банковскими операциями с 1 сентября 2025 года

Для защиты от мошенников.

  • Госдума приняла закон о борьбе с телефонным и кибермошенничеством в марте 2025 года. Среди прочего в нём прописали право россиян наделить близких статусом уполномоченного лица для банковских операций.
  • Теперь ЦБ рассказал детали про сервис «второй руки». Уполномоченное лицо сможет подтверждать или отклонять денежные переводы, в том числе с использованием банковских карт, переводы через СБП и снятие наличных.
  • Согласно справке регулятора, на подтверждение или отклонение операции отводится максимум 12 часов с момента уведомления. Если уполномоченное лицо не отреагирует — банк отклонит операцию, но клиент сможет направить новый запрос.
  • Назначить уполномоченным лицом можно, например, родственника, друга или знакомого, которому пользователь доверяет. Исключение — люди, в отношении которых есть «сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму».
  • При этом уполномоченное лицо сможет только одобрить или отклонить операцию — доступа к счёту и права на самостоятельные операции у него не будет.
  • Клиент сам сможет выбрать виды операций, их критерии и счета или вклады, по которым нужно подтверждение. Порядок подключения услуги каждый банк определит сам. На вопрос должно ли уполномоченное лицо быть клиентом того же банка, что и доверитель, регулятор отметил: в законе этого требования нет, но банк может его ввести.
  • Уполномоченное лицо сможет одобрять или отклонять переводы только в пользу третьих лиц, на переводы между собственными счетами в других банках действие сервиса не распространяется.
  • Если клиент откажется от услуги, банк обязан отключить её в течение 24 часов. Такой период охлаждения снизит риск отключения сервиса «второй руки» под влиянием мошенников, отметили в ЦБ.

