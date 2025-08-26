Популярное
Данила Бычков
Деньги

Трамп на встрече с президентом Южной Кореи похвалил его ручку — на фоне этого выросли на 30% акции производителя канцелярских товаров Monami

От него ли эта ручка — неизвестно.

Источник: Maeil Business Newspaper
  • Президент США Дональд Трамп несколько раз похвалил ручку главы Южной Кореи Ли Чжэ Мёна в ходе встречи в Белом доме, пишет Maeil Business Newspaper. В ответ политик подарил ручку Трампу.
  • После этого акции южнокорейской компании Monami, выпускающей канцелярские товары, выросли на 30% — до отметки в 2575 вон за штуку ($1,85). На закрытии торгов 25 августа 2025 года бумаги Monami торговались по 1971 вон ($1,41).
  • При этом издание подчёркивает, что производитель подаренной Трампу ручки неизвестен. В администрации президента Южной Кореи отметили, что её изготовили вручную по заказу Ли Чжэ Мёна.

#новости

