Евгения Евсеева
Деньги

Принадлежащую Росимуществу киностудию «Ленфильм» передадут Санкт-Петербургу — «Фонтанка»

Соответствующее поручение подписали в сентябре 2025 года, говорят источники издания.

Источник: «Петербургский дневник»
  • По словам одного из них, переход киностудии городу одобрил президент России Владимир Путин. Сроки передачи источники не называют — предположительно, их установят позже.
  • В январе 2025 года Союз кинематографистов Санкт-Петербурга предложил передать «Ленфильм» городу. Главная причина — ни один из руководителей (а они сменялись не раз), не смог вывести киностудию из «кризисного состояния».
  • Кризис в компании начался ещё в 2010-х годах. В 2013 году студия брала кредит у ВТБ на 1,5 млрд рублей, а к 2020-му должна была банку уже 2,2 млрд рублей. В итоге она получила деньги для покрытия долга из госбюджета.
  • В марте 2025 года глава Минкульта Ольга Любимова говорила, что передавать «Ленфильм» Санкт-Петербургу не будут «никогда».
  • В августе Росимущество, единственный собственник киностудии, взыскало с неё долги по дивидендам — 2,8 млн рублей. Против «Ленфильма» заводили также дело о банкротстве, но суд его отклонил.

#новости #ленфильм

