Китай предложил вложить $1 трлн в экономику США в рамках торговых переговоров — Bloomberg

Он хочет добиться отмены ограничений на проведение сделок на американской территории.Источник фото: Brookings InstitutionКНР также надеется на снижение тарифов на ввоз тех материалов, что используют китайские заводы, работающие в США, сообщило Bloomberg со ссылкой на осведомлённых собеседников.Вопросы подняли на торговых переговорах в Мадриде в сентябре 2025 года. Тогда же США и КНР достигли соглашения по сделке с американским подразделением TikTok. Указ о ней американский президент Дональд Трамп подписал 26 сентября. Если её закроют, 45% должны получить Oracle, Silver Lake и MGX, ещё 35% останется у инвесторов китайской ByteDance, а остальное — у неё самой.В правительстве США раскрывать детали переговоров не стали, но уточнили, что продолжают взаимодействовать с китайской стороной, чтобы выработать условия, которые не ущемляли бы американские компании и местных специалистов.1 октября Трамп заявил, что намерен встретиться с главой КНР Си Цзиньпином «через месяц». Изменится ли объём предложенных инвестиций и какой будет структура соглашения — окончательно неизвестно.По словам агентства, Китаю бы помог более широкий доступ к крупнейшему потребительскому рынку, так как в КНР на фоне ослабшего внутреннего спроса компании вынуждены снижать цены и сокращать сотрудников.При этом, по словам главы комитета палаты представителей США по делам КНР Джона Муленара, Китай «постоянно жульничает в сделках с США», так что ослаблять инвестиционные ограничения рискованно. Издание допускает, что правительство США сможет требовать контроля в китайских компаниях, работающих в стране.По данным исследователей Rhodium о завершённых сделках, в 2016 году инвестиции КНР в США составили $57 млрд; за первую половину 2025 года — $2,1 млрд. К этому привели меры с обеих сторон: Китай ужесточил контроль за капиталом, а США стали ограничивать сделки с ним из соображений нацбезопасности.Инвестиции в $1 трлн «побили» бы «обязательства» других стран по торговым сделкам с США. ЕС согласился вложить $600 млрд. Япония — $550 млрд. Южная Корея обсуждает инвестиции в $350 млрд.Данила БычковAI13 авгВласти США тайно оснащали «маячками» некоторые партии серверного оборудования с чипами Nvidia и AMD, чтобы выявить случаи незаконных поставок в Китай — Reuters Продажу передовых графических процессоров китайским компаниям ограничили в 2022 году. #новости