ЦБ исключил «Открытие» и «Росбанк» из списка системно значимых банков и добавил в него «Банк “Дом.рф”»

«Райффайзенбанк» и «Юникредит» остались в перечне.Источник: WikipediaЦБ утвердил обновлённый перечень системно значимых банков. В него вошли в том числе «Газпромбанк», «Совкомбанк», ВТБ, «Альфа-банк», «Сбер», «Московский кредитный банк», «Т-Банк», «Банк ПСБ», «Россельхозбанк».В списке также остались и «Райффайзенбанк» и «Юникредит» — «дочки» австрийской RBI и итальянской UniCredit.Первая группа заявляет о планах уйти из России с 2022 года, но процесс затянулся на фоне запрета на сделки с акциями или долями в уставном капитале без одобрения президента. Вторая постепенно сокращает свой бизнес в России.Новым участником списка регулятора стал «Банк "Дом.рф"». Всего в обновлённом перечне — 12 участников. На их долю приходится около 80% совокупных активов российского банковского сектора. Выбыли — «Открытие» и «Росбанк».«Открытие» в конце 2022 года у регулятора выкупил ВТБ: его присоединили к «БМ-Банку», а отделения перевели под бренд ВТБ. В начале января 2025 года банк «Открытие» официально закрылся. Тогда же «Росбанк» завершил присоединение к «Т-Банку» в качестве филиала. Они работают под разными брендами, но на одной банковской лицензии.Системно значимые банки должны, например, добавить в приложения функцию для жалоб на мошенников.