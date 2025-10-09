«Мы не сдаёмся»: австрийский Raiffeisen заявил, что продолжает искать покупателя на российскую «дочку»

Список претендентов ещё не закончился.Raiffeisen Bank International (RBI) всё ещё ищет покупателя для своего российского подразделения, пишет Reuters со ссылкой на гендиректора компании Йоханна Штробля.Если бы список [потенциальных покупателей] закончился, мы так бы и сказали. Мы не сдаёмся.Йоханн Штробль, глава RBIАвстрийская RBI (владелец «Райффайзенбанка» и «Райффайзен Инвестиции») собирается уйти из России с 2022 года, но процесс затянулся на фоне запрета на сделки с акциями или долями в уставном капитале банка без спецразрешения. Банк числится в перечне системно значимых. В октябре 2025 года Reuters писало, что компания снова не смогла продать российский бизнес из-за «сопротивления властей».В январе 2025 года суд обязал российскую «дочку» RBI выплатить €2 млрд МКАО «Распериа трейдинг лимитед» — совладельцу австрийского строительного концерна Strabag.В декабре 2023 года RBI сообщил, что «Райффайзенбанк» купит у «Распериа трейдинг лимитед» 27,78% акций Strabag за €1,51 млрд. Однако в мае 2024-го банк отказался от сделки «из соображений осторожности».«Распериа» посчитала, что ей причинён вред. Компания просила обратить взыскание на денежные средства «Райффайзенбанка» и одновременно признать право собственности банка на принадлежащие «Распериа» акции Strabag — то есть осуществить сорванную сделку.Теперь же RBI попросил ЕС отменить санкции против компании Rasperia Trading, чтобы получить пакет акций (24%) Strabag.#новости #райффайзенбанк #rbi