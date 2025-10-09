Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Деньги
Личный опыт
Инвестиции
Путешествия
Крипто
Карьера
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Деньги

«Мы не сдаёмся»: австрийский Raiffeisen заявил, что продолжает искать покупателя на российскую «дочку»

Список претендентов ещё не закончился.

«Мы не сдаёмся»: австрийский Raiffeisen заявил, что продолжает искать покупателя на российскую «дочку»
  • Raiffeisen Bank International (RBI) всё ещё ищет покупателя для своего российского подразделения, пишет Reuters со ссылкой на гендиректора компании Йоханна Штробля.

Если бы список [потенциальных покупателей] закончился, мы так бы и сказали. Мы не сдаёмся.

Йоханн Штробль, глава RBI
  • Австрийская RBI (владелец «Райффайзенбанка» и «Райффайзен Инвестиции») собирается уйти из России с 2022 года, но процесс затянулся на фоне запрета на сделки с акциями или долями в уставном капитале банка без спецразрешения. Банк числится в перечне системно значимых. В октябре 2025 года Reuters писало, что компания снова не смогла продать российский бизнес из-за «сопротивления властей».
  • В январе 2025 года суд обязал российскую «дочку» RBI выплатить €2 млрд МКАО «Распериа трейдинг лимитед» — совладельцу австрийского строительного концерна Strabag.
  • В декабре 2023 года RBI сообщил, что «Райффайзенбанк» купит у «Распериа трейдинг лимитед» 27,78% акций Strabag за €1,51 млрд. Однако в мае 2024-го банк отказался от сделки «из соображений осторожности».
  • «Распериа» посчитала, что ей причинён вред. Компания просила обратить взыскание на денежные средства «Райффайзенбанка» и одновременно признать право собственности банка на принадлежащие «Распериа» акции Strabag — то есть осуществить сорванную сделку.
  • Теперь же RBI попросил ЕС отменить санкции против компании Rasperia Trading, чтобы получить пакет акций (24%) Strabag.

#новости #райффайзенбанк #rbi

6
1
19 комментариев