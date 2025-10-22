Популярное
Таня Боброва
Деньги

Госдума поддержала в первом чтении законопроект о повышении МРОТ с 22 440 рублей до 27 093 рублей в месяц

Он должен вступить в силу с 1 января 2026 года.

Источник:  Polina Tankilevitch / Pexels
  • Депутаты поддержали в первом чтении законопроект, согласно которому минимальный размер оплаты труда в России с 1 января 2026 года составит 27 093 рубля в месяц.
  • Мера поспособствует увеличению зарплат для 4,5 млн человек, отметили в Госдуме. В Минтруде рассказали, что в 2026 году МРОТ превысит величину прожиточного минимума трудоспособного населения на 31,2%.
  • С 1 января 2025 года МРОТ в России составляет 22 440 рублей в месяц. Работодатель не может платить сотруднику меньше этой суммы при полном рабочем дне. Показатель также используют для расчёта социальных выплат и пособий. При этом регионы могут устанавливать местный МРОТ, но не меньше федерального уровня.
  • Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчёркивал, что к 2030 году МРОТ должен вырасти до 35 тысяч рублей. Такие планы ещё в феврале 2024 года озвучивал президент Владимир Путин.

#новости #мрот

