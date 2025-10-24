Популярное
Полина Лааксо
Деньги

Главу Агентства по страхованию вкладов Мельникова арестовали на два месяца по делу о мошенничестве с аквапарком

Общий ущерб по делу оценивают в 4 млрд рублей.

Мельников. Источник фото: «РИА Новости»
  • О мере пресечения для главы АСВ рассказал его адвокат Никита Филиппов. Дело рассматривали в закрытом режиме.
  • Андрей Мельников находится в СИЗО «Лефортово» и не признаёт вину. Доказательств со стороны следствия тоже нет, утверждает Филиппов, поэтому защита считает обвинение «необоснованным» и обжалует арест.
  • Мельникова задержали в рамках уголовного дела, по которому проходит бывший замглавы агентства Александр Попелюх. В правоохранительных органах уточняли «Интерфаксу», что он и дал показания на Мельникова. О том же говорили источники РБК.
  • Адвокат Попелюха заявила, что тот не давал таких показаний. А собеседник ТАСС указал на другую фигурантку — замглавы АСВ Ольгу Долголёву, которую задержали уже весной 2025 года как предполагаемую соучастницу. Её адвокат подтверждать или опровергать сообщения о показаниях не стал.
  • Дело связано с банкротством строительной фирмы «ВДТ Строй». Так как у неё была задолженность перед «Межтопэнергобанком», построенный ею аквапарк «Аквамир» в Новосибирске передали банку как залог. АСВ выступало залоговым кредитором, и часть денег от эксплуатации аквапарка и сдачи помещений в аренду якобы шли Попелюху.
  • К сентябрю 2025 года, когда следствие завершило расследование дела, в числе обвиняемых числились девять человек, включая Попелюха и Долголёву.
  • С момента запуска АСВ в 2004 году и по 2016 год Мельников занимал должность его замгендиректора.
  • С 2016 по 2017 год был министром экономического развития Республики Крым. Затем — вице-президентом Ассоциации банков России.
  • В 2019 году вернулся в АСВ, став первым заместителем главы. С 2022 года получил место гендиректора.

#новости

