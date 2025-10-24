Популярное
Полина Лааксо
Деньги

Не остановят международные расчёты, но усложнят командировки из ЕС: как европейские санкции повлияют на платежи, а также поездки европейцев в Россию

О новых ограничениях объявили 23 октября 2025 года.

Источник фото: «РИА Новости»
Источник фото: «РИА Новости»

Возможные последствия санкций против банков и стейблкоина А7А5

Под ограничения попали «Альфа-банк», «МТС Банк», «Абсолют Банк», рублёвый стейблкоин А7А5, филиалы «Сбера», ВТБ и «Альфа-банка» в Беларуси, ВТБ в Казахстане, несколько киргизских и таджикских банков.

  • «МТС Банк» не работает в Евросоюзе, поэтому его операционной деятельности санкции не мешают. «Абсолют банк» ориентирован на российский рынок. В «Альфа-банке» сообщили, что «работают как обычно».
  • Группа ВТБ и так была под всевозможными санкциями, поэтому попадание отдельных структур под ограничения «не будет нести никаких материальных последствий», заверил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
  • РБК пишет, что рестрикции против белорусских филиалов могут осложнить расчёты с китайскими фирмами. А вот ограничения против организаций в Кыргызстане «не столь важны»: расчёты через страну стали дольше и дороже и потому и так частично потеряли привлекательность в глазах российского бизнеса.
  • Что касается Азии, то, скорее всего, компании переориентируются на банки других стран вроде Узбекистана. Правда, выбор в пользу мелких организаций повлияет на надёжность расчётов.
  • Всё ещё доступны транзакции через организации Лаоса, Сербии, Армении, стран Персидского залива, Казахстана, Китая, а также бартерные схемы и взаимозачёты, в которых средством платежа могут выступать, например, драгметаллы. Более популярными могут стать криптоинструменты и стейблкоины с привязкой к юаню.
  • Представитель А7А5 заявил, что санкции не окажут влияния «ни на деятельность компании, ни на операции». Но опрошенные РБК эксперты предполагают, что потенциальные получатели могут отказаться принимать в нём оплату из-за вероятных вторичных санкций. С ограничениями также могут столкнуться пользователи А7А5, которые использовали для сделок «адреса-кошельки в сети Tron»: не исключено, что кошельки могут заблокировать на популярных платформах, работающих в ЕС.

Возможные последствия запрета европейским компаниям оказывать услуги, связанные с туризмом в России

Компаниям в ЕС запретили предоставлять туристические услуги в России, включая услуги по пассажирским перевозкам, организации туров, размещению, оформлению билетов, рекламе.

  • Трактовать формулировки можно широко, поэтому как санкции будут работать на практике — пока непонятно. Опрошенные РБК эксперты полагают, что самостоятельных путешественников из ЕС эти ограничения не коснутся: они могут бронировать отели и покупать билеты через сайты российских турагрегаторов.
  • Повлиять санкции могут на тех, кто едет в Россию по работе, так как европейские компании не смогут организовывать поездки и оплачивать их через местные агентства и системы бронирования. Европейские онлайн-агентства могут прекратить сотрудничество с российскими отелями, даже если речь о командировках — потому что формально это всё ещё туризм.
  • Могут усложниться финансовые расчёты между европейскими и российскими операторами, если считать их «предоставлением экономических ресурсов подсанкционному направлению».
  • Ограничения могут затронуть трансграничных перевозчиков, продавцов турстраховок и сервисов по аренде автомобилей для поездок в Россию. Однако есть мнение, что трансграничные автоперевозки, например, — это «мизер, о котором не стоит и говорить», а «значительная» часть владельцев европейских паспортов приезжает в Россию не из Европы.

Создаётся впечатление, что ЕС не знает, что ещё можно добавить в санкции. Учитывая, что российские же компании уже давно были ограничены в поездках в ЕС, последний ввел санкции против своих же компаний и перевозчиков — выстрелил себе в ногу.

Вячеслав Ушкалов, управляющий партнёр «Плешаков, Ушкалов и партнёры»

#новости

