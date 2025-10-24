Не остановят международные расчёты, но усложнят командировки из ЕС: как европейские санкции повлияют на платежи, а также поездки европейцев в Россию

О новых ограничениях объявили 23 октября 2025 года. Источник фото: «РИА Новости»Возможные последствия санкций против банков и стейблкоина А7А5Под ограничения попали «Альфа-банк», «МТС Банк», «Абсолют Банк», рублёвый стейблкоин А7А5, филиалы «Сбера», ВТБ и «Альфа-банка» в Беларуси, ВТБ в Казахстане, несколько киргизских и таджикских банков.«МТС Банк» не работает в Евросоюзе, поэтому его операционной деятельности санкции не мешают. «Абсолют банк» ориентирован на российский рынок. В «Альфа-банке» сообщили, что «работают как обычно».Группа ВТБ и так была под всевозможными санкциями, поэтому попадание отдельных структур под ограничения «не будет нести никаких материальных последствий», заверил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.РБК пишет, что рестрикции против белорусских филиалов могут осложнить расчёты с китайскими фирмами. А вот ограничения против организаций в Кыргызстане «не столь важны»: расчёты через страну стали дольше и дороже и потому и так частично потеряли привлекательность в глазах российского бизнеса.Что касается Азии, то, скорее всего, компании переориентируются на банки других стран вроде Узбекистана. Правда, выбор в пользу мелких организаций повлияет на надёжность расчётов.Всё ещё доступны транзакции через организации Лаоса, Сербии, Армении, стран Персидского залива, Казахстана, Китая, а также бартерные схемы и взаимозачёты, в которых средством платежа могут выступать, например, драгметаллы. Более популярными могут стать криптоинструменты и стейблкоины с привязкой к юаню.Представитель А7А5 заявил, что санкции не окажут влияния «ни на деятельность компании, ни на операции». Но опрошенные РБК эксперты предполагают, что потенциальные получатели могут отказаться принимать в нём оплату из-за вероятных вторичных санкций. С ограничениями также могут столкнуться пользователи А7А5, которые использовали для сделок «адреса-кошельки в сети Tron»: не исключено, что кошельки могут заблокировать на популярных платформах, работающих в ЕС.Возможные последствия запрета европейским компаниям оказывать услуги, связанные с туризмом в РоссииКомпаниям в ЕС запретили предоставлять туристические услуги в России, включая услуги по пассажирским перевозкам, организации туров, размещению, оформлению билетов, рекламе.Трактовать формулировки можно широко, поэтому как санкции будут работать на практике — пока непонятно. Опрошенные РБК эксперты полагают, что самостоятельных путешественников из ЕС эти ограничения не коснутся: они могут бронировать отели и покупать билеты через сайты российских турагрегаторов.Повлиять санкции могут на тех, кто едет в Россию по работе, так как европейские компании не смогут организовывать поездки и оплачивать их через местные агентства и системы бронирования. Европейские онлайн-агентства могут прекратить сотрудничество с российскими отелями, даже если речь о командировках — потому что формально это всё ещё туризм.Могут усложниться финансовые расчёты между европейскими и российскими операторами, если считать их «предоставлением экономических ресурсов подсанкционному направлению».Ограничения могут затронуть трансграничных перевозчиков, продавцов турстраховок и сервисов по аренде автомобилей для поездок в Россию. Однако есть мнение, что трансграничные автоперевозки, например, — это «мизер, о котором не стоит и говорить», а «значительная» часть владельцев европейских паспортов приезжает в Россию не из Европы.Создаётся впечатление, что ЕС не знает, что ещё можно добавить в санкции. Учитывая, что российские же компании уже давно были ограничены в поездках в ЕС, последний ввел санкции против своих же компаний и перевозчиков — выстрелил себе в ногу.Вячеслав Ушкалов, управляющий партнёр «Плешаков, Ушкалов и партнёры»#новости