Акции Take-Two упали на 7% на фоне новости об очередном переносе GTA VI — но аналитики ожидают, что это позволит компании больше заработать

Выход игры перенесли с мая на ноябрь 2026 года — предпраздничный сезон.Источник: Rockstar GamesRockstar Games, которая входит в Take-Two Interactive, вновь перенесла выход игры GTA VI — с мая 2026 года на 19 ноября 2026-го. Студия объяснила, что дополнительное время позволит довести игру до того уровня качества, который заслуживает аудитория.На этом фоне акции Take-Two Interactive на Nasdaq на премаркете падали на 5-7%, отмечают Reuters и CNBC. На 17:45 мск 7 ноября 2025 года бумаги компании падают примерно на 7% и торгуются по $234,6 за штуку.Задержка с выходом игры разочаровала фанатов и инвесторов, пишет Reuters. Однако опрошенные агентством аналитики ожидают, что компания от этого выиграет: в предпраздничный сезон, когда выходит игра, потребители обычно больше тратят. Эксперт из Wedbush Securities отметил, что Take-Two нужно, чтобы игра была «отличной», и чем больше времени у неё будет, тем выше шансы, что это произойдёт.Take-Two также отчиталась за второй финансовый квартал, который завершился 30 сентября 2025 года. Чистый объём заказов вырос на 33% год к году, до $1,96 млрд. Выручка по стандарту бухучёта GAAP увеличилась до $1,77 млрд с $1,35 млрд годом ранее. Квартальный убыток сократился с $365,5 млн до $133,9 млн.