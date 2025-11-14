В App Store появилось приложение «Наливаем кофе» с функциями ПСБ

«Промсвязьбанк» призывает скачать его «как можно скорее», так как «старые версии перестанут работать».Источник: App StoreВнимание на приложение «Наливаем кофе» обратил Telegram-канал «Дайджест» — по его словам, анонс появился в «сторис» самого банка. В группах ПСБ во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» объявлений нет.О выходе нового приложения с призывом «Успейте скачать» оповещает виртуальный помощник ПСБ при звонке на горячую линию, проверил редактор vc.ru.«Промсвязьбанк» попал под блокирующие санкции США ещё в феврале 2022 года и в том же году оказался под ограничениями со стороны ЕС. В марте его приложения удалили из App Store и Google Play. В апреле — из AppGallery.#новости #псб #промсвязьбанк