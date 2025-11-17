Популярное
Полина Лааксо
Деньги

Торговые центры попросили смягчить условия перехода к обязательной уплате НДС для розницы на «упрощёнке»

В Минфине уже обещали пересмотреть первоначальные пороги, но в Российском совете торговых центров (РСТЦ) призывают к более щадящим мерам.

Источник фото: malls.ru
  • Управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский предложил в 2026 году снизить планку с 60 млн рублей до 40 млн рублей, в 2027 году — до 25 млн рублей, а в 2028 году — до 10 млн рублей, сообщил «Ъ» со ссылкой на его письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину.
  • Предложение снизить порог выручки с 60 млн до 10 млн рублей для тех, кто применяет упрощённую систему и может не платить НДС, вошло в бюджетный пакет Минфина как один из способов борьбы с дроблением бизнеса. Его поддержали в первом чтении.
  • В ноябре глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что порог будут снижать постепенно. В 2026 году — с 60 млн до 20 млн рублей. В 2027 году — до 15 млн рублей. В 2028-м — до 10 млн рублей. Изменения могут внести ко второму чтению.
  • По подсчётам РСТЦ, резкое снижение порогов может затронуть до 30% ритейлеров и более 50% поставщиков услуг. У компаний и так «невысокая устойчивость»: например, 90% несетевых заведений общепита закрываются менее чем через год работы. Изменения приведут к росту цен, снижению конкурентоспособности, а также закрытиям и сокращению рабочих мест.
  • О том же говорят в Институте развития предпринимательства и экономики: выживаемость малого бизнеса в офлайн-торговле примерно на 30-50% ниже, чем «в среднем» у малых и средних предприятий. Особенно уязвимы небольшие точки бытовых услуг, маленькие магазины одежды и подарков. Плавное снижение смягчило бы риски.
