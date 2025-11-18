Госдума одобрила во втором чтении законопроект о повышении МРОТ с 22 440 рублей до 27 093 рублей в месяц

Он должен вступить в силу с 1 января 2026 года.Источник: iStockДепутаты поддержали во втором чтении законопроект, согласно которому минимальный размер оплаты труда в России с 1 января 2026 года составит 27 093 рубля в месяц.Документ входит в бюджетный пакет на 2026-2028 годы, который также приняли во втором чтении.С 1 января 2025 года МРОТ в России составляет 22 440 рублей в месяц. Работодатель не может платить сотруднику меньше этой суммы при полном рабочем дне. Показатель также используют для расчёта социальных выплат и пособий. При этом регионы могут устанавливать местный МРОТ, но не меньше федерального уровня.Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчёркивал, что к 2030 году МРОТ должен вырасти до 35 тысяч рублей. Такие планы ещё в феврале 2024 года озвучивал президент Владимир Путин.#новости #мрот