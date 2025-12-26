Популярное
Евгения Евсеева
Деньги

ЦБ представил обновлённую купюру в 1000 рублей

Предыдущий дизайн с видами Казанского кремля вызвал скандал из-за отсутствия православного креста.

Источник: ЦБ 
  • Основное изображение лицевой стороны — Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной — Саратовский автомобильный мост, теплоход «Метеор» и Дворец земледельцев в Казани, сообщил регулятор.

  • Банкнота поступит в обращение постепенно. Купюры старого образца будут выходить из обращения «естественным образом» — по мере их износа.

  • ЦБ представил обновлённую банкноту номиналом 1000 рублей, посвящённую Приволжью, в октябре 2023 года. На лицевой стороне изображён Нижний Новгород — она останется прежней.

  • С другой стороны тогда был показан Казанский кремль. Из-за отсутствия на здании креста дизайн раскритиковали православные активисты и некоторые депутаты Госдумы. После этого регулятор пообещал доработать банкноту. В ноябре 2024-го ЦБ отобрал 25 вариантов изображений, а затем запустил голосование за них, которое завершил в декабре того же года.

#новости

