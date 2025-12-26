Популярное
Таня Боброва
Деньги

«Объединение самозанятых» попросило Минэкономики закрепить этот режим как постоянный и увеличить годовой лимит дохода

Налог на профессиональный доход ввели в 2019 году как эксперимент — режим будет действовать в течение десяти лет.

Источник: data.nalog.ru / krasnoyarsk.bezformata.com
  • «Объединение самозанятых России» направило ведомству письмо со своими предложениями, пишет «Ъ» со ссылкой на его копию. В Минэкономики сказали изданию, что получили его и подготовят ответ «в установленном порядке».
  • Среди предложений объединения — закрепить самозанятость как постоянный режим с сохранением действующих ставок налога (4% с доходов от физлиц и 6% — от юрлиц и ИП) и увеличить годовой лимит дохода (сейчас — 2,4 млн рублей в год, ограничений по сумме месячного дохода нет). Возможный новый лимит в организации не привели.
  • Объединение также просит ввести дифференцированный подход к уплате страховых взносов — в зависимости от уровня доходов. При невысоких заработках нужно сохранить возможность платить добровольно, при высоких — ввести обязательный пенсионный взнос с возможностью налогового вычета. Вопросы соцстрахования предлагают оставить на усмотрение самих самозанятых.
  • В «Опоре России» поддержали идеи «в целом»: там тоже считают нужным повысить лимит годового дохода, а также расширить перечень услуг — например, разрешить самозанятым сдавать в аренду апартаменты и перепродавать товары.
  • В сентябре 2025 года глава Минэка Максим Решетников призвал приступить к проработке условий, которые будут действовать после эксперимента с самозанятыми. А Совфед призывал кабмин проработать завершение налогового эксперимента уже в 2026 году.
Артур Томилко
Деньги
Отменить или изменить: что известно о планах властей пересмотреть условия самозанятости

Эксперты полагают, что корректировки коснутся страховой и пенсионной защиты.

Фото «Ъ» 

