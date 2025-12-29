Популярное
Данила Бычков
Деньги

Южнокорейский маркетплейс Coupang выплатит $1,18 млрд пользователям, пострадавшим от утечки данных

Их число превышает 33,7 млн.

Источник: Bloomberg
  • Пострадавшие клиенты получат ваучеры на 50 тысяч вон (около $34,9 или 2686 рублей по курсу ЦБ на 29 декабря 2025 года), пишет Reuters.
  • Использовать купоны можно будет только на платформах компании — это решение вызвало критику со стороны пользователей, отмечает издание. Южнокорейский депутат Чхве Мин Хи заявила, что Coupang «навязывает ваучеры для сервисов, которыми никто не пользуется».
  • В корейской организации по защите прав потребителей купоны назвали маркетинговым инструментом, направленным на стимулирование покупок, а не реальное возмещение ущерба.
  • Утечка данных пользователей Coupang произошла в июне 2025 года, но известно о ней стало только в ноябре. В результате взлома были раскрыты имена клиентов, их адреса и номера телефонов.
  • 28 декабря 2025 года основатель Coupang Ким Бом впервые после утечки принёс пользователям публичные извинения.

#новости

