Южнокорейский маркетплейс Coupang выплатит $1,18 млрд пользователям, пострадавшим от утечки данных

Их число превышает 33,7 млн. Источник: BloombergПострадавшие клиенты получат ваучеры на 50 тысяч вон (около $34,9 или 2686 рублей по курсу ЦБ на 29 декабря 2025 года), пишет Reuters.Использовать купоны можно будет только на платформах компании — это решение вызвало критику со стороны пользователей, отмечает издание. Южнокорейский депутат Чхве Мин Хи заявила, что Coupang «навязывает ваучеры для сервисов, которыми никто не пользуется».В корейской организации по защите прав потребителей купоны назвали маркетинговым инструментом, направленным на стимулирование покупок, а не реальное возмещение ущерба.Утечка данных пользователей Coupang произошла в июне 2025 года, но известно о ней стало только в ноябре. В результате взлома были раскрыты имена клиентов, их адреса и номера телефонов.28 декабря 2025 года основатель Coupang Ким Бом впервые после утечки принёс пользователям публичные извинения.#новости