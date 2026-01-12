Alphabet достигла рыночной капитализации в $4 трлн

Компания присоединилась к «клубу» Nvidia, Microsoft и Apple.Источник: officelovin.comНа 19:46 мск акции материнской компании Google растут на Nasdaq менее чем на 1% и торгуются по $330 за штуку. Рыночная капитализация составляет $3,985 трлн.На максимуме бумаги прибавляли 1,7% и стоили около $334 за штуку, в результате чего капитализация превышала $4 трлн, пишет WSJ. Рост произошёл после того, как Apple подтвердила, что обновлённая Siri будет работать на базе Gemini от Google, отмечает CNBC.Alphabet стала четвёртой компанией в мире, которая достигала отметки в $4 трлн. Первой это сделала Nvidia в июле 2025 года (на 12 января 2026 года её рыночная капитализация — $4,5 трлн). Затем к ней присоединились Microsoft ($3,56 трлн на 12 января) и Apple ($3,84 трлн).Как пишет Bloomberg, в 2025 году акции Alphabet подорожали на 65%, а с начала 2026-го — на 4,8%. Такой рост отражает уверенность в лидерстве Alphabet в ИИ-сфере, отмечает агентство. А чипы, которые выпускает компания, инвесторы рассматривают как потенциально значимый фактор роста выручки.#новости #google