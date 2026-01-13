Популярное
Евгения Евсеева
Деньги

ЦБ запустил анонимный сервис для сообщений об инсайдерской торговле

Обратной связи и вознаграждения нет.

Скриншот vc.ru 
Скриншот vc.ru 
  • Регулятор сообщил, что запустил сервис для сообщений о случаях неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком.
  • Рассказать можно о совершении инсайдерами выгодных сделок, разглашении инсайдерской информации, сговоре участников торгов, который привёл к волатильности на рынке, нарушениях инсайдерской политики в компаниях и так далее.
  • Чтобы оставить сообщение, нужно перейти на сайт ЦБ с формой, написать информацию и приложить файлы. Форма анонимная, ответа от регулятора не будет, как и вознаграждения.
  • Сведения станут поводом изучить ситуацию и в случае необходимости принять меры.

#новости #цб

21
2
1
36 комментариев