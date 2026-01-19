Банки с начала 2026 года усилили блокировки карт и счетов физлиц — некоторые клиенты сталкиваются с ограничениями после покупок на маркетплейсах

С 1 января начал действовать обновлённый перечень признаков подозрительных операций. Фото ТАССЗа первые недели 2026 года на финансовых форумах появились сотни жалоб от клиентов российских банков на необоснованные блокировки карт и счетов, пишет «Ъ». В большинстве случаев причины блокировки пользователям непонятны, а запросы банкам перенаправляются в ЦБ.Один из собеседников газеты рассказал, что столкнулся с блокировкой после покупки нескольких товаров на маркетплейсе. Для этого он несколько раз подряд пополнял счёт на площадке и в итоге попал в блок по 161-ФЗ, который среди прочего устанавливает правила контроля за нежелательными операциями.За первые две недели 2026 года под временные блокировки могли попасть 2-3 млн обычных людей — около 1-2% от всех активных клиентов банков, оценили в компании «Информзащита». Публичные жалобы в интернете «традиционно» отражают лишь небольшую часть реальных случаев, добавляют в «Рексофте».В ЦБ статистику блокировок по запросу «Ъ» не раскрыли. В ноябре 2025 года директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров говорил, что крупнейшие банки в совокупности ежемесячно «охлаждают» около 330 тысяч переводов.В декабре регулятор расширил список признаков мошеннических операций. В него добавили в том числе крупные переводы незнакомому контакту при условии, что до этого человек перевёл крупную сумму сам себе по СБП. Из-за этого возможен рост числа блокировок, но процент «придёт в норму», как только банки научатся правильно применять новые критерии, пояснили в RTM Group. По оценке компании, процесс может занять «не более полугода». Банкиры признают, что новые правила привели к росту блокировок, но стараются «максимально быстро» разбираться в ситуации и снимать ограничения. Большинство превентивных блокировок по легитимным операциям отменяются «в кратчайшие сроки», отметили в «Альфа-банке». Однако опрошенные «Ъ» правозащитники не соглашаются с тезисами банков о «минимальном неудобстве» для клиентов. В некоторых случаях, банки не поясняют причину блокировки счетов и порядок дальнейших действий, несмотря на рекомендации ЦБ. Встречаются ситуации, когда кредитные организации предоставляют «некорректную» информацию, из-за чего клиенты вынуждены тратить время на «неверные или лишние» действия, рассказали в общественном проекте «За права заёмщиков». Артур ТомилкоДеньги18.11.2025Глава ЦБ: «Жалобы на мошенничество упали, а на необоснованную блокировку счетов — выросли» По словам Эльвиры Набиуллиной, регулятор и банки «перегнули палку» в борьбе с мошенниками. Первые три признака мошеннических операций, по которым банки могут заблокировать перевод, ЦБ определил в 2018 году. В 2024-м расширил перечень до шести: среди них — уголовное дело против получателя средств и пометка о счёте как о мошенническом в базе самого банка.В августе 2025 года ЦБ определил признаки, при которых банки временно ограничат снятие наличных денег в банкомате — до 50 тысяч рублей в сутки. Среди них — нехарактерное для клиента поведение и рост активности телефонных разговоров и числа сообщений с новых номеров перед операцией.#новости #банки