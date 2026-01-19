Банки с начала 2026 года усилили блокировки карт и счетов физлиц — некоторые клиенты сталкиваются с ограничениями после покупок на маркетплейсах

За первые недели 2026 года на финансовых форумах появились сотни жалоб от клиентов российских банков на необоснованные блокировки карт и счетов, пишет «Ъ». В большинстве случаев причины блокировки пользователям непонятны, а запросы банкам перенаправляются в ЦБ.

Один из собеседников газеты рассказал, что столкнулся с блокировкой после покупки нескольких товаров на маркетплейсе. Для этого он несколько раз подряд пополнял счёт на площадке и в итоге попал в блок по 161-ФЗ, который среди прочего устанавливает правила контроля за нежелательными операциями.

За первые две недели 2026 года под временные блокировки могли попасть 2-3 млн обычных людей — около 1-2% от всех активных клиентов банков, оценили в компании «Информзащита». Публичные жалобы в интернете «традиционно» отражают лишь небольшую часть реальных случаев, добавляют в «Рексофте».

В ЦБ статистику блокировок по запросу «Ъ» не раскрыли. В ноябре 2025 года директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров говорил, что крупнейшие банки в совокупности ежемесячно «охлаждают» около 330 тысяч переводов.

В декабре регулятор расширил список признаков мошеннических операций. В него добавили в том числе крупные переводы незнакомому контакту при условии, что до этого человек перевёл крупную сумму сам себе по СБП.

Из-за этого возможен рост числа блокировок, но процент «придёт в норму», как только банки научатся правильно применять новые критерии, пояснили в RTM Group. По оценке компании, процесс может занять «не более полугода».

Банкиры признают, что новые правила привели к росту блокировок, но стараются «максимально быстро» разбираться в ситуации и снимать ограничения. Большинство превентивных блокировок по легитимным операциям отменяются «в кратчайшие сроки», отметили в «Альфа-банке».