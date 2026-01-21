Популярное
Данила Бычков
Деньги

Сервис для поиска преподавателей иностранных языков Preply с основателями из Украины привлёк $150 млн и стал «единорогом»

Инвесторы оценили стартап в $1,2 млрд.

Источник: Bloomberg
  • Платформа Preply, позволяющая пользователям находить репетиторов для изучения иностранных языков, привлекла $150 млн, пишет TechCrunch. Среди инвесторов — Horizon Capital, Hoxton Ventures, Owl Ventures и Techstars Berlin.
  • Стартап за последние 12 месяцев вышел на прибыльность по EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации), отмечает издание, не приводя конкретные данные. Preply увеличивает количество ИИ-функций, интегрированных из других сервисов, но настаивает, что не собирается заменять «живых» преподавателей — их на площадке более 100 тысяч.
  • В компании отмечают, что искусственный интеллект используется для создания «ИИ-саммари» уроков и подбора преподавателей, которые «лучше всего соответствуют» требованиям учеников. Для дальнейшего развития этих функций компания нанимает специалистов по ИИ во всех четырёх своих офисах: в Киеве, Нью-Йорке, Лондоне и Барселоне.
  • Preply в 2013 году основали уроженцы Украины Кирилл Бигай, Дмитрий Волошин и Сергей Лукьянов. В компании работают 750 сотрудников.

#новости #preply

7
2
1
1
39 комментариев