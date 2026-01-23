FT: финтех-сервис Revolut отказался от планов купить банк в США — он попробует получить собственную лицензию

Компания рассчитывает, что смягчение регулирования при Трампе позволит ускорить процесс.Источник: BloombergВ июне 2025 года FT сообщала, что Revolut собирается купить недорогой банк в США — для более быстрого получения лицензии. Теперь, по данным издания, финтех-сервис отказался от этих планов.Компания надеется, что «более мягкий подход администрации президента США Дональда Трампа» к рассмотрению и одобрению заявок на лицензии поможет Revolut быстро получить её.По словам источников FT, ещё одна причина отказа от покупки банка — необходимость содержать существующие или открывать новые физические отделения. К тому же, поглощение потребовало бы взаимодействия с регуляторами, которые должны были одобрить сделку.В июле 2024 года сервис получил «предварительную» банковскую лицензию Великобритании. Годом позже источники FT говорили, что он всё ещё ожидает одобрения лицензии на потребкредитование от британских регуляторов. С полной лицензией Revolut станет полноценным онлайн-банком в стране.В июне 2025 года Bloomberg сообщило, что Revolut покупает небольшой аргентинский банк, который работает под брендом Cetelem, для развития в Латинской Америке. После этого сервис получил разрешение на начало банковских операций в Мексике. Международный Revolut основали в 2014 году Николай Сторонский и Влад Яценко. В июне 2025-го Bloomberg писало, что у сервиса около 60 млн клиентов по всему миру. В июле источники FT говорили, что компания ведёт переговоры о привлечении $1 млрд за счёт выпуска новых и продажи части существующих акций при оценке в $65 млрд.#новости #revolut