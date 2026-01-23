FT: финтех-сервис Revolut отказался от планов купить банк в США — он попробует получить собственную лицензию

В июне 2025 года FT сообщала, что Revolut собирается купить недорогой банк в США — для более быстрого получения лицензии. Теперь, по данным издания, финтех-сервис отказался от этих планов.

Компания надеется, что «более мягкий подход администрации президента США Дональда Трампа» к рассмотрению и одобрению заявок на лицензии поможет Revolut быстро получить её.

По словам источников FT, ещё одна причина отказа от покупки банка — необходимость содержать существующие или открывать новые физические отделения. К тому же, поглощение потребовало бы взаимодействия с регуляторами, которые должны были одобрить сделку.

В июле 2024 года сервис получил «предварительную» банковскую лицензию Великобритании. Годом позже источники FT говорили, что он всё ещё ожидает одобрения лицензии на потребкредитование от британских регуляторов. С полной лицензией Revolut станет полноценным онлайн-банком в стране.

В июне 2025 года Bloomberg сообщило, что Revolut покупает небольшой аргентинский банк, который работает под брендом Cetelem, для развития в Латинской Америке. После этого сервис получил разрешение на начало банковских операций в Мексике.