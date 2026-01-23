Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Личный опыт
Деньги
Путешествия
Инвестиции
Крипто
Образование
Телеграм
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Данила Бычков
Деньги

Акции Intel упали на 13% из-за низкого прогноза квартальной выручки

Компания не может удовлетворить высокий спрос на ИИ-чипы.

Источник: Reuters
Источник: Reuters
  • На премаркете 23 января 2026 года акции Intel торгуются по $47,12 за штуку. Падение относительно закрытия торгов 22 января 2026-го составило 13,1%.
  • Компания спрогнозировала выручку за первый квартал 2026 года в диапазоне от $11,7 млрд до $12,7 млрд. Для сравнения — средний прогноз аналитиков был на уровне $12,5 млрд, пишет Reuters. Intel также не может удовлетворить высокий спрос на серверные чипы, используемые в дата-центрах.
  • Гендиректор компании Лип-Бу Тан заявил, что разочарован тем, что Intel «не может в полной мере удовлетворить спрос на рынке», отмечает Financial Times. По его словам, компания активно работает над наращиванием поставок клиентам.
  • Руководители Intel признают, что всплеск спроса на чипы в конце 2025 года «застал их врасплох» — компания столкнулась с трудностями при увеличении объёмов производства, подчёркивает издание.
  • Акции Intel в 2025 году выросли на 84% после падения на 60% в 2024-м. Причиной этого Reuters называет серию инвестиций, среди которых покупка Nvidia доли в компании на $5 млрд в декабре 2025-го.

#новости #intel

1
1
19 комментариев